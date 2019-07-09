Исаков заявил, что за делом по Историческому музею стоит Сооронбай Жээнбеков

В Первомайском районном суде Бишкека начинается процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

Обвиняемыми по делу проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Оба подсудимых заявили, что полностью не признают своей вины. Бывший глава кабмина заявил, что уголовное дело носит политический характер, за которым стоит президент Сооронбай Жээнбеков.

«Я считаю, что каждый госслужащий должен выполнять свои непосредственные обязанности. В ранге замруководителя аппарата президента, руководителя и премьер-министра я четко исполнял свои функции. Я не мог всем заниматься, как утверждает прокуратура. Вы говорите, что я дал команду о заключении договора в евро, — бред. Мне непонятна суть обвинений. Это политическое дело, за которым лично стоит Сооронбай Жээнбеков», — сказал Сапар Исаков.

Подсудимый добавил, что сейчас никто из госслужащих не хочет ничего подписывать и делать, поскольку все боятся уголовной ответственности.

Экс-завотделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева также не признала свою вину. Она заявила, что всю жизнь служила государству, но не прислуживала.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.