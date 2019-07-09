15:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея (44)

Исаков заявил, что за делом по Историческому музею стоит Сооронбай Жээнбеков

В Первомайском районном суде Бишкека начинается процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

Обвиняемыми по делу проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Оба подсудимых заявили, что полностью не признают своей вины. Бывший глава кабмина заявил, что уголовное дело носит политический характер, за которым стоит президент Сооронбай Жээнбеков.

«Я считаю, что каждый госслужащий должен выполнять свои непосредственные обязанности. В ранге замруководителя аппарата президента, руководителя и премьер-министра я четко исполнял свои функции. Я не мог всем заниматься, как утверждает прокуратура. Вы говорите, что я дал команду о заключении договора в евро, — бред. Мне непонятна суть обвинений. Это политическое дело, за которым лично стоит Сооронбай Жээнбеков», — сказал Сапар Исаков.

Подсудимый добавил, что сейчас никто из госслужащих не хочет ничего подписывать и делать, поскольку все боятся уголовной ответственности.

Экс-завотделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева также не признала свою вину. Она заявила, что всю жизнь служила государству, но не прислуживала.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 943
Версия для печати
Материалы по теме
Как Жээнбеков, ни хрена не делать? Атамбаев о ремонте Исторического музея
Ремонт Исторического музея. Подрядчика определили за сутки
Ремонт Исторического музея. Подрядчик поставил перед фактом, добавив экспонаты
Ремонт Исторического музея. Фигуранты уголовного дела могут сбежать
Ремонт Исторического музея. Стул и кофеварка по 147 тысяч сомов
Ремонт Исторического музея. В ГКНБ не знают, кто нанес многомиллионный ущерб
В Госстрое объяснили, почему строительство крупных объектов отдают «СМУ-3»
Ремонт Исторического музея. Средства использовались нерационально
Ремонт Исторического музея. Экскурсоводам заказали форму за 300 тысяч сомов
Реконструкция Исторического музея. Возбуждено уголовное дело
Популярные новости
Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не&nbsp;может найти Бусурманкула Табалдиева Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не может найти Бусурманкула Табалдиева
Неделя-24. Угрозы Атамбаева и&nbsp;попытка Омурбека Бабанова вернуться в&nbsp;страну Неделя-24. Угрозы Атамбаева и попытка Омурбека Бабанова вернуться в страну
Алмазбек Атамбаев заявил, что не&nbsp;пойдет на&nbsp;допрос Алмазбек Атамбаев заявил, что не пойдет на допрос
Алмазбека Атамбаева вызвали на&nbsp;допрос Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос
Бизнес
Владельцы строительного магазина о&nbsp;том, как пережить ремонт и&nbsp;основать свое дело Владельцы строительного магазина о том, как пережить ремонт и основать свое дело
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи