Ремонт Исторического музея. Подрядчика определили за сутки

Подрядчика для ремонта Исторического музея определили за сутки. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, договора с ОсОО «СМУ-3» нет. «11 мая 2017 года объявили конкурс. В этот же день компаниям отправили письма с предложением участвовать в нем. Участники должны были предоставить 21 документ. Срок подачи заканчивался 12 мая. За такое короткое время невозможно собрать столько документов. Логично, что была гарантированная договоренность с определенной компанией, у которой на руках был пакет документов. В тот же день поступившие заявки изучили и в 15.00 определили победителя», — пояснила Наталья Никитенко.

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Она готова предоставить ГКНБ необходимые документы для проверки озвученных фактов.

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбуждено уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.