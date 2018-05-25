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Общество

Большинство кыргызстанцев поддерживают ЕАЭС, несмотря на негатив оппозиции

Большинство кыргызстанцев поддерживают ЕАЭС, несмотря на негатив оппозиции. Об этом сегодня на круглом столе «Актуальные проблемы современной журналистики и история» сообщила доктор политических наук Лариса Хоперская.

По ее словам, ЕАЭС постоянно критикуют. Противниками проекта выступают представители системной оппозиции. Навязывается мнение, что Россия — источник всех наших бед.

«Создано даже движение «Кыргызстан против Таможенного союза». На странице в социальной сети Facebook указано, что запрещены пропаганда большевизма, коммунизма, нацизма, фашизма, сталинизма, «русского мира» и других опасных идеологий и культов, а также отрицание геноцида кыргызов в 1916 году. В один ряд поставлены большевизм и фашизм. Однако никто на подобные заявления не отреагировал», — отметила Лариса Хоперская.

Она добавила, что, несмотря на негативные настроения отдельных лиц, большинство населения положительно оценивает вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз.
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