Министра попросили восстановить Департамент здравоохранения Бишкека

Министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева попросили восстановить Департамент здравоохранения Бишкека. Обращение передали руководители столичных организаций здравоохранения на встрече с главой ведомства, сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, департамент ликвидировали в марте 2017 года.

«Организации здравоохранения, обслуживающие столицу, остались без координирующего центра, который являлся важным связующим звеном между Бишкеком и Министерством здравоохранения. Назначенные координаторы по здравоохранению четырех административных районов убедились, что невозможно вести деятельность в полном объеме, ведь ее ранее выполняли освобожденные работники Департамента здравоохранения в количестве около 30 человек», — отметили в обращении.

Население Бишкека обслуживают 45 организаций здравоохранения, в них 8 тысяч 445 человек, в том числе 2 тысячи 373 врача и 3 тысячи 539 средних медицинских работников.

Авторы обращения предложили выход из ситуации: внести коррективы в постановление правительства с учетом имеющегося финансирования и факта, что ликвидация департамента прошла по соглашению между мэрией и Минздравом.

Министр рассказал о планируемых реформах. Это внедрение электронных очередей, централизация и электронизация лабораторий, внедрение автоматизированной системы управления в Центре экстренной медицины.

«В Кыргызстане много организаций, которые дублируют друг друга. Мы должны уметь считать деньги. Если нет хорошей системы управления, нет результата. Есть постановление правительства по оптимизации. Она пройдет не только в Бишкеке, но и по всей республике. Наша цель — сделать систему городского здравоохранения эффективной», — сказал он.