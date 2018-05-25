Афиша на выходные: 26-27 мая

Театр

26 мая. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

26 мая. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

26 мая. Спектакль «Сфорцандо»

Спектакль по пьесе Жана Ануя «Оркестр» в постановке режиссера из России Татьяны Захаровой. Сфорцандо — музыкальный термин, означающий усиление звука, напряжение сил. События происходят в послевоенное время, когда еще свежи воспоминания о прошедшей трагедии, коснувшейся всех.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

27 мая. Опера «Князь Игорь»

Источником для либретто послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

27 мая. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Концерты, акции, фестивали

26 мая. Фестиваль национальных видов спорта Гости смогут увидеть яркие выступления танцоров и певцов, приобщиться к тематике Всемирных игр кочевников, попробовать свои силы в национальных видах спорта, сфотографироваться с беркутчи и лучниками. ТРЦ «Бишкек Парк», 11.00. 26 мая. Фестиваль «Европейская деревня» 11 стран — участниц ЕС представят товары, сувенирную и печатную продукцию, национальные блюда. Состоятся выставки проектов, рисунков кыргызстанских школьников по тематике ЕС, а также шоу-программа. Аллея возле памятника Курманджан датке, 12.00-20.00. 26 мая. Концерт группы «Эльсинор» Их крутят по радио, тексты их песен знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит лучшие свои композиции. Basement Bar, 22.00.

Выставки, ярмарки

10 мая — 9 июня. Выставка «Вдали от суеты»

В работах кыргызских художников встречаются разные мотивы и все времена года, мы отобрали деревенские пейзажи, дышащие полевыми цветами, лесной прохладой, утренней свежестью и созерцательным настроением, любимые и творческие работы. Подробнее

«Галерея М», 10.00-19.00.

19 мая—3 июня. Выставка «Общение offline»

Это первая персональная выставка картин из войлока бишкекского художника Тамилы Зейналовой. В экспозиции представлены 11 работ. Подробнее

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

25-27 мая. Ярмарка товаров для всей семьи

Представлена одежда, обувь, аксессуары, косметика и многое другое.

Парк «Асанбай», 11.00-21.00.

26-27 мая. Свадебная выставка

На одной площадке соберутся лучшие специалисты свадебной индустрии Бишкека, чтобы дать массу полезных советов о том, как сделать вашу свадьбу яркой, запоминающейся и удивить гостей.

За два дня вы сможете увидеть все своими глазами, попробовать на вкус и даже примерить.

Ресторан «Ала-Тоо», 11.00-20.00.

10 мая — 27 июня. Выставка «Дни грузинской культуры»

На выставке будут представлены работы трех художников, работающих в разных медиа: Нино Кипшидзе, Даро Сулакаури, Левана Когуашвили.

«Асанбай-центр», 18.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

26 мая. Занятие по кундалини-йоге «Здоровый позвоночник»

Кундалини-йога известна своим быстрым и восстанавливающим эффектом. Через практику поз, динамических движений, мантр, звуков и музыки меняется отношение к себе и другим, наполняется тело внутренней силой и вдохновением, которые потом льются через вашу жизнь.

АУЦА, 10.00.

26 мая. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы ознакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы продемонстрировать, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

26 мая. Йога в парке

Таха-йога — это возможность получать удовольствие и пользу одновременно. В программу входят элементы смехо-йоги и позитивной терапии. Хорошая возможность для саморазвития и обретения внутренней гармонии. Улучшает психоэмоциональное и физическое здоровье. При себе иметь коврик.

Парк Победы имени Д.Асанова, 8.00.

26 мая. Fashion-завтрак Men`s Style

Мероприятие посвящено в большей степени мужчинам. Но и девушкам будет полезно узнать, как сделать своего мужчину стильным. Затронут темы, актуальные как для мужчин, так и для женщин: здоровье, спорт, питание, стиль, мода, красота и многое другое.

Кафе «Экодемия», 10.00.

27 мая. Арт-терапия

Вы не умеете рисовать? Это не важно! Ведь в терапии главное не качество, а сам процесс созидания. Регистрация по телефону 0777990089.

ololo art studio, 16.00.

27 мая. Fitness Party

Гостей ждут шоу-программа, конкурсы, лекция «Рациональное питание для снижения веса» от диетолога Валентины Белосвет, а также мастер-класс от профессионального тренера, мастера спорта КР Александра Аралбаева.

Ресторан Balyk.kg, 18.00.

27 мая. Городской тур «Город Солнца»

Вы отправитесь исследовать западную часть нашего города, посмотрите интересный объект, построенный людьми, вдохновленными романом Томмазо Кампанеллы «Город Солнца».

Кафе «Пьяный Lось», 12.00.

Для детей

26 мая. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Куколки из пряжи», «Кулечки с курицей и сыром», «Ниткография», «Аист из природного материала». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

26 мая. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

27 мая. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.