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Общество

Кандидаты в судьи Верховного суда. Бизнесом не занимаются, доходы не помнят

Кандидаты в судьи Верховного суда рассказали о своих доходах, имуществе и бизнесе родственников.

Так, Нургуль Бакирова сообщила, что в 2017 году заработала 286 тысяч сомов. В собственности у нее нежилое помещение. Призналась кандидат и в том, что у семьи есть земельный надел, которым занимается муж.

«Там огород, с которого мы получаем некоторые доходы», — заключила Нургуль Бакирова.

Остальные кандидаты назвать точные суммы заработков не смогли и заявили, что бизнесом их родственники не занимаются.

«Я не могут назвать точную сумму заработка. Боюсь ошибиться, но на уровне 300 тысяч сомов. У меня есть квартира. Близких родственников, занимающихся бизнесом, нет. Родители на пенсии, сестра — домохозяйка», — рассказала Ирина Воронцова.

Дамира Орозова не вспомнила, сколько заработала в 2017 году. Она рассказала, что в собственности у нее квартира, а бизнесом ее родственники не занимаются.

Похожим был ответ и Айдарбека Алымкулова. Только он признался, что у него есть участок в пять соток и машина, а бизнесом занимаются дальние родственники.

Более разговорчивым оказался Кыдык Жунушбаев. Он сообщил, что у него трехкомнатная квартира, в которой он жил до прихода в судебную систему. В 1997 году купил участок, начал строить дом, но не достроил.

«Есть родственники, которые занимаются бизнесом, кто-то занимается сельским хозяйством, но большого бизнеса нет», — сообщил Кыдык Жунушбаев.

Стоит отметить, что на сайте Госкадровой службы доступны для просмотра данные о декларациях только за 2015-2016 годы. Однако за 2016-й есть только сведения о сотрудниках Судебного департамента Верховного суда. А вот данные за 2015-й позволяют оценить доходы кандидатов в судьи Верховного суда.

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Так, заместитель председателя Бишкекского городского суда Ирина Воронцова в 2015 году, согласно декларации, заработала 872 тысячи 972 сома. В собственности у нее квартира площадью 57 квадратных метра. Еще одна квартира площадью 87,3 квадратных метра есть у близких родственников судьи.

Судья Первомайского районного суда Дамира Орозова заработала в 2015 году 521 тысячу 252 сома по основному месту работы и еще 4 миллиона 994 тысячи 462 сома от продажи унаследованного имущества. В собственности у нее квартира площадью 104,7 квадратных метра. Близкие родственники судьи заработали в 2015-м 620 тысяч сомов. В собственности у них ничего нет.

Судья Межрайонного суда Бишкека Айдарбек Алымкулов в 2015 году заработал 586 тысяч 919 сомов. В собственности у него только земельный участок площадью 800 квадратных метров. Близкие родственники Айдарбека Алымкулова заработали в 2015 году 506 тысяч 326 сомов.

Заместитель председателя Чуйского областного суда Кыдык Жунушбаев в 2015 году заработал больше всего из судей по основному месту работы — 890 тысяч 917 сомов. В собственности у него числилась квартира площадью 56 квадратов и участок в 0,15 гектара. У него единственного есть автомобиль 2006 года выпуска.

Данных о доходах Нургуль Бакировой нет.
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