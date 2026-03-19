В Бишкекском городском суде открыт мемориальный бюст Абдыкасыму Супатаеву

В Бишкекском городском суде состоялась торжественная церемония открытия мемориального бюста Абдыкасыму Супатаеву, внесшего неоценимый вклад в становление и развитие судебной системы Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие судьи Верховного и Конституционного судов, ветераны судебной системы, депутаты Жогорку Кенеша, известные государственные деятели, а также родственники и друзья семьи Абдыкасыма Супатаева.

В ходе церемонии зачитано обращение председателя Верховного суда Медербека Сатыева. В нем, в частности, говорилось, что на протяжении веков кыргызский народ придавал особое значение правосудию, рассматривая справедливость как основу согласия, единства и стабильности в обществе.

Отмечено, что открытие мемориального бюста имеет важное историческое значение, поскольку направлено на увековечение памяти личности, сыгравшей значимую роль в формировании национальной судебной системы.

Выступающие подчеркнули значительный вклад Абдыкасыма Супатаева в развитие судебной системы, отметив, что его жизненный путь и профессиональная деятельность служат примером для нынешнего поколения юристов.

В рамках мероприятия родственники Абдыкасыма Супатаева передали в фонд Верховного суда книги, посвященные его жизни и деятельности.

Справка
Абдыкасым Супатаев на протяжении многих лет успешно работал в Верховном суде СССР , зарекомендовав себя как высококвалифицированный юрист, принципиальный и справедливый судья. С 1967 по 1974 год являлся председателем Верховного суда Киргизской ССР.

В период его руководства проведены значительные преобразования, направленные на развитие правосудия, обеспечение единообразного применения законодательства и формирование устойчивой судебной практики. Особое внимание уделялось укреплению материально-технической базы судов и созданию надлежащих условий для осуществления правосудия.

Благодаря инициативе Абдыкасыма Супатаева в столице построено новое здание для судебных органов, в которое Верховный суд переехал в 1972-м. В настоящее время там размещается Бишкекский городской суд, что придает установке мемориального бюста особую символическую значимость. Исторически это здание сыграло важную роль в развитии Фрунзе и формировании его архитектурного облика.

Следует отметить, что Абдыкасым Супатаев в 1946-1967 годах являлся членом Верховного суда СССР и членом судебной коллегии по уголовным делам, более 20 лет достойно представляя республику на союзном уровне. В 1967-1974 годах, занимая должность председателя Верховного суда Киргизской ССР, он внес значительный вклад в повышение качества отправления правосудия и обеспечение единообразной судебной практики.

Профессиональный путь Абдыкасыма Супатаева — от секретаря народного суда до члена высшего судебного органа союзного уровня и председателя Верховного суда — является образцом преданности служению закону. Принципы справедливости, беспристрастности и законности, которым он следовал, сохраняют свою актуальность и в наши дни, оставаясь ориентиром для судейского корпуса и работников судебной системы.
