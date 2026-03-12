18:52
Сборы госпошлины в судах Кыргызстана превысили 506 миллионов сомов в 2025 году

На пленуме Верховного суда Кыргызской Республики подвели итоги финансовой и операционной деятельности за 2025 год. Одним из ключевых показателей стал рост поступлений в государственный бюджет, сообщила пресс-служба ВС КР.

По данным финансово-хозяйственного отдела, за 2025 год на аккумуляционный счет поступило 506 миллионов 239 тысяч 998 сомов государственной пошлины. Показатель демонстрирует заметный рост по сравнению с 2024 годом, когда сумма сборов составила 449 миллионов 606 тысяч 470 сомов.

В 2025 году суды первой инстанции приняли 171 тысячу 48 гражданских дел и материалов.

Несмотря на общий рост на 6 процентов к уровню 2024 года, эксперты отметили существенное замедление динамики исков. Если в предыдущие периоды ежегодный прирост достигал 20–30 процентов, то сейчас темпы снизились.Специалисты связывают это с законодательными изменениями, которые вывели часть споров в досудебный порядок.

Статистика показала, что в 95 процентах случаев стороны согласились с принятыми актами и не подавали жалобы. В кассационном порядке коллегия по административным делам приняла 1 тысячу 316 дел, а коллегия по уголовным делам рассмотрела 1 тысячу 584 дела. При этом из 793 кассационных жалоб суды удовлетворили 231, что составило 29,13 процента.
