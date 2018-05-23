Что известно о кандидатах в судьи Верховного суда

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают кандидатуры на должности судей Верховного суда. ИА «24.kg» изучило биографии претендентов.

Напомним, президент страны предложил на должности судей Верховного суда Кыдыка Жунушбаева, Ирину Воронцову, Дамиру Орозову, Нургуль Бакирову и Айдарбека Алымкулова. Парламентарий Жанар Акаев предложил отклонить все пять кандидатур, считая их кадрами скандально известного Манаса Арабаева.

Самая известная кандидатура — судья Бишкекского городского суда Ирина Воронцова. Она запомнилась тем, что председательствовала в городском суде на процессе по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Во время процесса адвокаты несколько раз вносили ходатайства об отводе судьи, но они остались без удовлетворения.

Ирина Воронцова также участвовала в рассмотрении уголовных дел экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева, экс-депутата парламента Камчибека Ташиева. По версии гражданских активистов, она вошла в черный список судей, которые вынесли обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов.

Есть среди претендентов еще один судья, который включен в черный список правозащитников, адвокатов и журналистов. Это Айдарбек Алымкулов. Широкой общественности он известен тем, что, например, постановил взыскать с «Кумтор голд компани» 6,7 миллиарда сомов за ущерб экологии.

Именно этот судья в 2017 году принял исковое заявление офшорной компании Grexton Capital Ltd. и постановил описать и арестовать имущество телеканала НТС, который принадлежал, по некоторым данным, опальному политику Омурбеку Бабанову.

Имя еще одного кандидата в судьи Верховного суда Дамиры Орозовой тоже связано с нареканиями. В ноябре 2011 года она отказала в удовлетворении искового заявления уполномоченному представителю кандидата в президенты Адахана Мадумарова. А в феврале 2016-го — Урмату Ишенбекову в возвращении депутатского мандата.

В 2015 году депутат от СДПК Ирина Карамушкина заявила, что Дамира Орозова намеренно затягивает дело об изнасиловании девочки.

«Судья Орозова то заболевает, то отменяет заседание суда. Родители потерпевшей вынуждены терпеть унижения. В зал суда они приходят с вещдоками в мешочке и слезно просят подтвердить факт изнасилования. Однажды заседание вновь отменили по причине заболевания судьи Дамиры Орозовой, каково же было удивление истцов, когда судью заметили на другом процессе», — возмущалась тогда Ирина Карамушкина.

Судья Кыдык Жунушбаев связан с именем Азимжана Аскарова. Именно судебная коллегия Чуйского областного суда под председательством судьи Кыдыка Жунушбаева вынесла обвинительный приговор в отношении правозащитника Азимжана Аскарова, который признан виновным в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни в июне 2010 года, а также убийстве сотрудника милиции Мыктыбека Сулайманова. Решение принято в 2016-м при повторном рассмотрении дела правозащитника.

Меньше всего известно о Нургуль Бакировой. Она была заместителем председателя Ошского городского суда и ушла с должности в 2013-м. Вновь в судейский корпус она решила вернуться лишь в этом году. Нургуль Бакирова была кандидатом в депутаты от партии «Ата Мекен». Ее исключили из списка претендентов на депутатский мандат по ее желанию.