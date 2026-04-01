Власть

Верховный суд КР пока не намерен переезжать из здания на Старой площади

Верховный суд КР пока не намерен переезжать из здания на Старой площади. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Верховного суда Медербек Сатыев, отвечая на вопрос об обветшалом состоянии здания ВС КР.

По его словам, ранее комиссия Минкультуры приняла решение об исключении здания ВС КР из списка объектов культурного наследия.

«Однако мы понимаем ценность данного здания и поэтому проводя сейчас ремонт в здании, не трогаем его основного профиля. Пытаемся сохранить его уникальный вид и ценность здания. Возможно, позднее нам построят новое здание, но пока действующее еще послужит нам», — отметил Медербек Сатыев.

Он добавил, что сейчас отдается приоритет ремонту зданий местных судов по республике.
