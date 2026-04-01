Глава Верховного суда КР заверил: никакие «кураторы» больше не давят на судей

Никакие «кураторы» больше не давят на судей при вынесении им решений. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Верховного суда Медербек Сатыев.

Так он ответил на вопрос СМИ о том, есть ли до сих пор так называемые «кураторы» со стороны ГКНБ, которые давят на судей в целях принятия того или иного решения.

Он не стал скрывать, что ранее подобная практика существовала.

«Однако сейчас могу вас уверенно заверить, что никто не давит на судей и не требует принятия каких-то решений. Судьи выносят справедливые решения», — отметил Медербек Сатыев.

Журналисты уточнили, с какого периода «исчезли» так называемые кураторы и уточнили, не произошло ли это последние 1,5 месяца, точнее после отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Глава Верховного суда отметил, что понятие так называемого кураторства судов стало исчезать после 2020 года.