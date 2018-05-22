Ни образования, ни прав на госуслуги, ни лечения. Как живут без документов в КР?

В Кыргызстане нет точных данных, сколько граждан не имеют документов и регистрации. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центре защиты детей.

«Каково жить без документов? У людей нет доступа к государственным услугам, они не могут получать образование, лечение, выезжать за пределы страны. Это те невидимые граждане, которые живут, но остаются вне доступа», — отмечают в организации.

В прошлом году в центр обратилось свыше 900 граждан, в большинстве по вопросам восстановления документов. 184 из них смогли помочь получить документы, 106 детей устроить в школу.

Гражданские активисты отмечают, что провели обучение 45 представителей местных территориальных управлений по оказанию помощи и поддержке семей в трудной жизненной ситуации.

Они обозначили еще одну проблему — молодые люди, достигшие 16 лет, не могут получить паспорт, потому что у них нет прописки.

Центр защиты детей оказывает помощь детям и семьям мигрантов, которые проживают в жилмассивах «Дордой-1», «Дордой-2», «Келечек», «Калыс-Ордо», «Ак-Бата», «Алтын-Казык» и в районе Ошского рынка.

«В основном это семьи с низким уровнем дохода, без собственного жилья и регистрации по месту фактического проживания, дети в трудной жизненной ситуации», — отмечают в организации.