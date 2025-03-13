По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов

В рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызскую Республику 13 марта подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-таджикского взаимодействия.

Президенты подписали совместное заявление, договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе.

Кроме того, подписаны следующие документы:

— соглашение между кабинетом министров КР и правительством Таджикистана по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам;

— соглашение между КР и РТ о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог;

— соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Министерством сельского хозяйства РТ;

— соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности между Ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Комитетом продовольственной безопасности при правительстве РТ;

— меморандум между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР и Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве РТ о сотрудничестве в сфере обеспечения сейсмостойкости, развития энергоэффективных и зеленых технологий и градостроительства;

— меморандум между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий;

— программа сотрудничества между Министерством культуры, информации и молодежной политики КР и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве РТ в сфере молодежной политики на 2025-2027 годы;

— программа сотрудничества между Государственным агентством по физической культуре и спорту при кабинете министров КР и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве РТ в сфере физической культуры и спорта на 2025-2027 годы;

— соглашение об установлении побратимских связей между городом Бишкеком и городом Душанбе;

— программа сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между Чон-Алайским районом Ошской области Кыргызской Республики и Лахшским районом Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;

— программа сотрудничества между Ошской областью КР и Горно-Бадахшанской автономной областью РТ в торгово-экономической и культурной сферах на 2025-2030 годы;

— протокол между Государственной таможенной службой при Министерстве финансов КР и Таможенной службой при правительстве РТ об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Кыргызстаном и Таджикистаном;

— меморандум о сотрудничестве и обмене информации в области надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма Министерством финансов КР и Министерством финансов РТ;

— меморандум о сотрудничестве между ГУ «Кыргызэкспорт» при Министерстве экономики и коммерции КР и Агентством по экспорту при правительстве РТ.