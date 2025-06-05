В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали ряд документов

По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Какие документы подписаны:

О проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ.

О Соглашении о сотрудничестве государств — участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения.

О концепции развития сотрудничества государств — участников СНГ в области легкой промышленности и плане мероприятий по ее реализации.

О концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств — участников СНГ.

О концепции сотрудничества государств — участников СНГ в области охраны здоровья населения.

О протоколе о внесении изменений в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, от 9 декабря 1994 года.

О Форуме волонтеров Содружества Независимых Государств.

О внесении изменений в план мероприятий по реализации концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ до 2030 года.

О Положении о принципах формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств — участников СНГ.

О Положении о Совете руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств — участников СНГ в новой редакции.

Об основных направлениях и мероприятиях развития объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств — участников СНГ до 2030 года.

Об учреждении нагрудного знака СНГ «За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств».

О порядке обеспечения деятельности судей, включенных в реестр судей Экономического суда СНГ.

О внесении изменения в решение Совета глав правительств СНГ от 26 мая 2017 года о реализации решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об Экономическом суде СНГ.

О кадровых назначениях.

О межгосударственной целевой программе «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».