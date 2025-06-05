15:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали ряд документов

По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Какие документы подписаны:

  1. О проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ.
  2. О Соглашении о сотрудничестве государств — участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения.
  3. О концепции развития сотрудничества государств — участников СНГ в области легкой промышленности и плане мероприятий по ее реализации.
  4. О концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств — участников СНГ.
  5. О концепции сотрудничества государств — участников СНГ в области охраны здоровья населения.
  6. О протоколе о внесении изменений в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, от 9 декабря 1994 года.
  7. О Форуме волонтеров Содружества Независимых Государств.
  8. О внесении изменений в план мероприятий по реализации концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ до 2030 года.
  9. О Положении о принципах формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств — участников СНГ.
  10. О Положении о Совете руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств — участников СНГ в новой редакции.
  11. Об основных направлениях и мероприятиях развития объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств — участников СНГ до 2030 года.
  12. Об учреждении нагрудного знака СНГ «За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств».
  13. О порядке обеспечения деятельности судей, включенных в реестр судей Экономического суда СНГ.
  14. О внесении изменения в решение Совета глав правительств СНГ от 26 мая 2017 года о реализации решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об Экономическом суде СНГ.
  15. О кадровых назначениях.
  16. О межгосударственной целевой программе «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».
  17. О некоторых вопросах финансового обеспечения деятельности органов СНГ в 2025 году.

В этом году председательство в СНГ осуществляет Республика Таджикистан — заседание Совета глав правительств проводится в Душанбе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331714/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В Душанбе стартует заседание Совета глав правительств СНГ
Глава кабмина Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Оплачивать покупки в странах СНГ QR-кодом смогут россияне
Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Таджикистан
Доля расчетов в национальных валютах между странами СНГ достигла 90 процентов
Туголбай Казаков стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества»
Экономсовет СНГ укрепляет взаимодействие в рамках Содружества
Объем внешнеторгового оборота КР со странами СНГ составил $6 миллиардов
Страны СНГ инвестировали в экономику Казахстана $4 миллиарда
В Алматы прошла встреча глав МИД стран СНГ: какие решения приняты
Популярные новости
Камчыбек Ташиев надеется, что в&nbsp;новом СИЗО ГКНБ больше не&nbsp;будет политиков Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков
Удары Украины по&nbsp;российским авиабазам прокомментировали в&nbsp;Белом доме Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме
Граждане с&nbsp;погашенной судимостью не&nbsp;смогут претендовать на&nbsp;пост президента&nbsp;КР Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о&nbsp;ворах и&nbsp;политиках, которые были в&nbsp;его кабинете Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Бизнес
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
5 июня, четверг
15:50
Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут на самообеспечение Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут...
15:37
Дебюрократизация станет основой роста экономики Кыргызстана
15:36
МВФ прогнозирует снижение темпов роста ВВП Кыргызстана до 6,8 процента
15:25
В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали ряд документов
15:18
ЦИК зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом ЖК вместо Айжигитова