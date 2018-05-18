Адвокаты Омурбека Текебаева намерены обжаловать и запрет на выезд из страны

Адвокаты экс-депутата парламента Омурбека Текебаева Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова обжалуют запрет на выезд из страны. Об этом ИА «24.kg» сообщил Канатбек Азиз.

По его словам, запрет был наложен в рамках иска Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства теперь уже экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«Но все судебные разбирательства уже закончены, и сейчас мы должны исполнить решение суда. Запрет действовал только на момент судопроизводства, поэтому сейчас мы и оспариваем его», — подчеркнул Канатбек Азиз.

Он добавил, что дата судебного разбирательства пока не определена.

Генпрокурор просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На их имущество и зарплату наложен арест. Обоим запрещен выезд из Кыргызстана. 30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.