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Общество

Со счетов адвоката Омурбека Текебаева сняли арест

Со счетов адвоката лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой снят арест. Об этом 24.kg сообщила сама юрист.

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По ее словам, теперь она сможет распоряжаться своими средствами. Арест был снят после того, как Бишкекский городской суд отменил решение первой инстанции об отказе аннулировать все предыдущие вердикты по гражданскому иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева в отношении Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза.

Таалайгуль Токтакунова добавила, что истец подал надзорную жалобу в Верховный суд. Заседание назначено на 16 мая.

Отметим, юристы просили отменить решение по иску в отношении них, поскольку оно идет вразрез с постановлением Конституционной палаты, в котором говорится, что Генпрокуратура без письменного согласия главы государства не может подавать иски о защите его репутации и назначать сумму ущерба.

Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.
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