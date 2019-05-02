Со счетов адвоката Омурбека Текебаева сняли арест

Со счетов адвоката лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой снят арест. Об этом 24.kg сообщила сама юрист.

Читайте по теме Суд направил на пересмотр иск в отношении адвокатов Омурбека Текебаева

По ее словам, теперь она сможет распоряжаться своими средствами. Арест был снят после того, как Бишкекский городской суд отменил решение первой инстанции об отказе аннулировать все предыдущие вердикты по гражданскому иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева в отношении Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза.

Таалайгуль Токтакунова добавила, что истец подал надзорную жалобу в Верховный суд. Заседание назначено на 16 мая.

Отметим, юристы просили отменить решение по иску в отношении них, поскольку оно идет вразрез с постановлением Конституционной палаты, в котором говорится, что Генпрокуратура без письменного согласия главы государства не может подавать иски о защите его репутации и назначать сумму ущерба.

Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.