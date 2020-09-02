Выборы-2020. Таалайгуль Токтакунова стала представителем «Мекеним Кыргызстана»

Адвокат лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова Таалайгуль Токтакунова стала уполномоченным представителем «Мекеним Кыргызстана» в ЦИК. Об этом объявлено сегодня на заседании Центризбиркома.

Таалайгуль Токтакунова — известный юрист. Защищает бывшего посла в Малайзии и Южной Корее Кылычбека Султана. Он в списке политорганизации сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева «Социал-демократы Кыргызстана».

Таалайгуль Токтакунова также представляет интересы экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Он, напомним, баллотируется в парламент по списку партии «Бутун Кыргызстан».