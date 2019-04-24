22:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (125)

Министерство юстиции не аннулировало лицензию госадвоката Омурбека Текебаева

Министерство юстиции пока не аннулировало адвокатскую лицензию Эльмиры Чоноевой, которая защищала лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева против воли последнего, не ознакомившись с делом.

Читайте по теме
Лицензию госадвоката Омурбека Текебаева приостановили на два года
Юрист рассказала 24.kg, что решение комиссии по этике Совета Адвокатуры о приостановлении ее лицензии на два года носит рекомендательный характер. Для исполнения оно направлено в Минюст. Однако профильное ведомство не удовлетворило его, оставив открытым. Эльмира Чоноева пояснила, Минюст может лишить ее лицензии, но она готова оспорить и его решение в суде и, пока идет тяжба, она продолжит практику. 

Отметим, Эльмира Чоноева защищает интересы Бакыта Турусбекова, одного из фигурантов по уголовному делу о махинациях с земельными участками. Он проходит обвиняемым вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым. 
Ссылка:
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокаты Текебаева обжаловали решение суда о пересмотре иска по их делу
Первые 100 тысяч сомов от проигравших суд юристов Текебаева получил Атамбаев
Суд отказал в пересмотре иска по делу адвокатов Омурбека Текебаева
Адвокат Омурбека Текебаева отстояла в суде свою лицензию
Бишкекский горсуд отказал адвокатам Омурбека Текебаева в пересмотре их дела
Госадвокат Омурбека Текебаева может остаться без лицензии
Что скажет генпрокурор? Адвокаты Текебаева написали жалобу Откурбеку Джамшитову
Адвокаты Текебаева обжаловали отказ суда о пересмотре их дела
Суд отказал адвокатам Омурбека Текебаева в пересмотре их дела
Адвокат Омурбека Текебаева оспаривает арест, наложенный на ее зарплату
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»
&laquo;Росинбанк&raquo; снизил процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитованию «Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию