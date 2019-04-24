Министерство юстиции не аннулировало лицензию госадвоката Омурбека Текебаева

Министерство юстиции пока не аннулировало адвокатскую лицензию Эльмиры Чоноевой, которая защищала лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева против воли последнего, не ознакомившись с делом.

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комиссии по этике Совета Адвокатуры о приостановлении ее лицензии на два года носит рекомендательный характер. Для исполнения оно направлено в Минюст. Однако профильное ведомство не удовлетворило его, оставив открытым. Эльмира Чоноева пояснила, Минюст может лишить ее лицензии, но она готова оспорить и его решение в суде и, пока идет тяжба, она продолжит практику.

Юрист рассказала, что решение

Отметим, Эльмира Чоноева защищает интересы Бакыта Турусбекова, одного из фигурантов по уголовному делу о махинациях с земельными участками. Он проходит обвиняемым вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым.