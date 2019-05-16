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Общество

Зачем? Атамбаев продолжит судиться с бывшими адвокатами Омурбека Текебаева

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев продолжит судиться с бывшими адвокатами лидера политической партии «Ата Мекен» Омубека Текебаева Канатбеком Азизом и Таалайгуль Токтакуновой. Информацию 24.kg подтвердила заместитель лидера СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, Верховный суд, поддержав решение Бишкекского горсуда, отправил гражданский иск о защите чести и достоинства бывшего главы государства на новое рассмотрение по существу в Октябрьский районный суд, то есть начнутся разбирательства. Отказываться от претензий истец не намерен. 

Один из ответчиков, который сегодня выиграл в ВС КР, Канатбек Азиз пояснил, в каком случае процесс по иску Алмазбека Атамбаева может быть возобновлен. 

«Заявление от имени Алмазбека Атамбаева изначально подавала Генпрокуратура — в марте 2017 года. Оно осталось. Верховный суд отменил все решения по иску, но само заявление никуда не делось и лежит в Октябрьском районном суде. То есть фактически тяжба может начаться заново, если главный надзорный орган инициирует новое рассмотрение. Но Генпрокуратура может и отозвать свой иск», — сказал он. 

В ГП КР 24.kg пояснили, что пока решение не принято. 

Кундуз Жолдубаева отмечает, что Алмазбек Атамбаев намерен продолжить тяжбу. Вероятно, сумма искового заявления изменится. 

Напомним, что Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Октябрьский районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева. Верховный суд оставил в силе отмену решения Октябрьского районного суда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на пресс-конференции.

Суд по выставлению на торги имущества Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза приостановлен.
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