Бывшие адвокаты Омурбека Текебаева выиграли процесс по иску Алмазбека Атамбаева

Бывшие адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева выиграли процесс по иску о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил Канат Азиз.
По его словам, Верховный суд оставил в силе отмену решения Октябрьского районного суда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на пресс-конференции.
Напомним, Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Октябрьский районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.
Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева.
Суд по выставлению на торги имущества Таалайгуль Токтакуновой и Каната Азиза приостановлен.