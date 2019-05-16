Бывшие адвокаты Омурбека Текебаева выиграли процесс по иску Алмазбека Атамбаева

Бывшие адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева выиграли процесс по иску о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил Канат Азиз.

По его словам, Верховный суд оставил в силе отмену решения Октябрьского районного суда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на пресс-конференции.

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Напомним, Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Октябрьский районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева.

Суд по выставлению на торги имущества Таалайгуль Токтакуновой и Каната Азиза приостановлен.