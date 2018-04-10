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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 апреля временами дожди. Воздух прогреется до +11 градусов. День увеличился до 13 часов 8 минут.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;
  • до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

В связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Северный» 9.00 до 19.00 воды не будет в районе, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Саадаева, рекой Ала-Арчой. 

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Абсамат Масалиев

из Интернета
Фото из Интернета. Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области. 

С ноября 1985-го по апрель 1991 года - первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года - председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992 года - лидер Партии коммунистов Кыргызстана.

За заслуги он награжден орденом «Октябрьской Революции», двумя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом «Содружество», орденом «Манас» IIIстепени, многими медалями.

В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности Масалиеву Абсамату Масалиевичу присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

10 апреля 2008 года выпущена марка из серии «Герой Кыргызской Республики» с изображением Абсамата Масалиева. В честь него названы проспекты и улицы в городах Бишкек, Оше, Караколе, Кызыл-Кие, Таш-Кумыре, айыльный округ в Кадамджайском районе. Бюст Абсамата Масалиева установлен на аллее выдающихся государственных деятелей в Бишкеке и на центральной площади города Баткена.

из Интернета
Фото из Интернета. Марка с изображением Абсамата Масалиева

Умер Абсамат Масалиев 1 августа 2004 года.

У кого намечается той

Самара Каримова 

Родилась 10 апреля 1991 года. Певица.

Куда сходить

Культура

  • В «Асанбай-центре» можно посмотреть выставку «Отцы и дети/Отцы и деды»;
  • В ОО «Рука в Руке» весь апрель дни открытых дверей.
  • В кафе Studio247 пройдет творческий вторник.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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