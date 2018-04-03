Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека

Накануне Бишкек парализовало. Водители маршруток отказались работать, выдвинув городским властям ряд шокирующих требований. По большому счету, они требуют узаконить наплевательское отношение к пассажирам. Маршруточники не хотят платить страховку, носить форму, останавливаться в положенном месте. При этом они требуют относиться к ним как к общественному транспорту, забывая, что большинство из них ездит на грузовых бусах.

Вице-мэр Геннадий Милицкий заявил, что водители готовы выехать на маршрут, но их кто-то останавливает, запугивает. Прошли сутки. Провокаторов до сих пор не нашли.

Короли маршруток

Пассажирскими перевозками в Бишкеке занимается 41 компания. Еще есть пять аналогичных ОсОО, но пока не работающих. Между действующими перевозчиками распределены маршруты.

Самое большое количество получили ОАО «Акжолтой» и ОсОО «Лига».

Бусы «Акжолтой» ездят по маршрутам №№ 100, 101, 107, 110, 111, 114, 116, 127, 128, 131, 147, 163, 164, 169, 173, 180.

Директором компании является бывший депутат Бишкекского городского кенеша. В 1984-1991 годы он был заместителем начальника Фрунзенского пассажирского автопарка № 3, в 1991-1997 годы — директором Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия № 4.

В 2017 году ОАО заплатило 4,6 миллиона сомов в виде налогов и пошлин.

Водители бусов «Акжолтоя» неоднократно являлись нарушителями транспортной дисциплины. За посадку и высадку пассажиров в неустановленных местах водители отстранены от работы на 10 дней, за неподчинение сотрудникам Управления городского транспорта — на месяц. Среди нарушителей водители маршрутов №№ 164 и 173.

Бишкекское агентство транспортных предприятий «Лига» владеет маршрутами №№ 102, 129, 133, 139, 143, 150, 155, 159, 161, 170, 174, 176, 179, 200, 212.

ОсОО «Лига» руководит. В 2012 году он входил в предварительный список кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии «Ар-Намыс».

Несмотря на большое число обслуживаемых маршрутов, с каждым годом «Лига» снижает отчисления в бюджет. Если в 2012-м она перечислила 4,5 миллиона сомов, то в 2017-м — чуть больше миллиона сомов.

Когда закон не писан

В 2016 году Государственная регистрационная служба тестировала водителей столичных маршруток на знание правил дорожного движения. Большинство из них провалили экзамен, в том числе и представители «королей маршруток». Быть может, именно поэтому одним из озвученных требований стало разрешить маршруткам поворачивать со второй полосы, как автобусам и троллейбусам.

К сведению кыргызстанцев, для маршрутного транспорта установлены единичные исключения. Им разрешено проезжать на «кирпич», поворачивать налево или направо там, где установлен запрещающий знак, останавливаться там, где запрещено.

Помимо исключений, для общественного транспорта существует и ряд требований. В первую очередь должны эксплуатироваться только пассажирские автобусы, а не грузовые бусы.

К слову об автобусах и троллейбусах, на которые так хотят равняться маршруточники. Проезд в них составляет 8 сомов.

Директором ОсОО «Батыр Хан Мурагер» является Курбанбек Исабаев. По данным Министерства юстиции, компания занимается строительным бизнесом. Ее учредили Куйсуной Исабаева и Абдулла Абылбеков.

Последний числится в учредителях еще одной строительной фирмы — «Кош-Тамчы». Директором там указан Каныбек Тургунбекович Туманбаев, баллотировавшийся в Жогорку Кенеш от СДПК и обещавший за пять лет отремонтировать 1,5 тысячи километров дорог.

По информации портала «Открытый бюджет», с 2013 года ОсОО «Батыр Хан Мурагер» заплатило всего 2,6 миллиона сомов налогов.

Бунтари

Не знают ПДД и водители ОсОО «Ника плюс». Компанией руководит Олег Головачев, учредителями являются Эльмира Головачева и Вячеслав Атяков.

«Ника плюс» работает на довольно востребованных маршрутах №№ 122, 195, 216, 222, 225.

Но налоговые отчисления крайне маленькие и ежегодно снижаются. Еще в 2013 году компания перечислила в бюджет 1,8 миллиона сомов, а в 2017-м лишь 260 тысяч сомов.

У семьи Головачевых есть еще одна компания, занимающаяся пассажирскими перевозками — «Экспресспрофитранс». Уплата по налогам за 5 лет упала с 370 тысяч сомов до 25 тысяч сомов.

В 2014 году водители маршруток уже требовали отменить штраф за «перегруз» и перевозку пассажиров стоя, объясняя это тем, что «у горожан и так сидячая работа».

Письмо, адресованное президенту КР, тогда подписали ОсОО «Элек», БАТП «Лига», «Ника Плюс», «Дордой-Бис», «Восточный экспресс», «Дордой транс», «Яглахар» и «Улма Транс». В этом году они опять устроили бойкот, выдвинув новые требования.

Зачем мэрия прикрывает таких?

В список нарушителей также неоднократно попадало ОсОО «Куюн». Компанией руководит Эркинбек Курманбекович Нурмукамбетов. Он же является учредителем политической партии «Партия транспортников КР».

Другим учредителем Партии траспортников Кыргызстана значится Абдрахим Акчалович Абдрасилов. Ранее он был директором Чуй-Бишкекского территориального управления Государственного агентства автомобильного и водного транспорта при Минтрансе. В 2017 году его назначили исполняющим обязанности начальника Управления городского транспорта. Впрочем, УГТ он руководит до сих пор.

Бусы ОсОО «Куюн» обслуживают маршруты №№ 118, 215, 251, 264, 269.

С 2013 года перевозчик заплатил лишь 1 миллион сомов в виде налогов.

Накануне, когда тысячи бишкекчан пытались втиснуться в переполненные автобусы или троллейбусы, втридорога платили таксистам или в отчаянии добирались в пункт назначения пешком, Абдрахим Абдрасилов был попросту не в курсе происходящего.