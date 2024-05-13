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Общество

Маршрутки с центральной части Бишкека планируют убрать уже в июне

В июне из центра Бишкека намерены полностью убрать маршрутки. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал заведующий отделом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Марат Муканов.

Он напомнил, что с 10 мая из центральной части убрали еще шесть микроавтобусных маршрутов.

«Еще у нас есть третий этап, когда мы в июне уже полностью микроавтобусные маршруты будем убирать из центральной части города. То есть будут курсировать только автобусы», — отметил Марат Муканов.

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По его словам, микроавтобусы убирают на альтернативные дороги.

«Сейчас изучаем, рассматриваем, по каким-то улицам будут курсировать, по каким-то нет. С одной пересадкой до любой точки столицы можно будет доехать», — сказал завотделом департамента.

Он добавил, что на первом этапе было убрано шесть маршруток. «Это маленькая часть. Мы увидим результат, когда полностью уберем микроавтобусы по Бишкеку», — заключил Марат Муканов.

Напомним, первый этап стартовал 10 апреля. Центр столицы освободили от маршруток № 111, 118, 130, 134, 135, 136 с общим плановым выходом 135 единиц. На третьем этапе будут выведены микроавтобусные маршруты № 224, 234, 243, 246, 257, 258, 275, МП «УПП» № 150, 143, 131, 117, 112, 101, 164, 179, 185, 201, 211, 223, 227, 230, 240, 250, 252, 260, 285, 295 с общим плановым выходом 589 единиц. Он начнется с 1 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293841/
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