Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»

Фото мэрии Оша. Планируется, что к концу ноября будет завершено 280 современных жилых домов

Мэр Оша Женишбек Токторбаев совершил рейд по новому микрорайону «Эне-Сай», чтобы лично ознакомиться с ходом строительства жилых домов и социальной инфраструктуры. Добраться до стройки градоначальник вместе со свитой чиновников и журналистов решил на рейсовой маршрутке, битком набитой пассажирами.

По информации муниципалитета, на сегодня часть домов уже построена до крыши, в некоторых ведутся заливка фундамента и кладка кирпича. Планируется, что к концу ноября будет завершено 280 современных жилых домов, которые передадут будущим собственникам.

Кроме того, в микрорайоне предусмотрено строительство школы, детского сада, ФАП и других социальных объектов. Общая площадь нового городка составит 54 гектара.

По словам Женишбека Токторбаева, новые дома предназначены для жителей, которые будут переселяться с территорий, где предусмотрено расширение дорог или перенос берегов каналов в соответствии с Генеральным планом города.

Жители южной столицы активно комментируют поездку мэра в соцсетях, отмечая его личное участие и контроль за ходом строительства.