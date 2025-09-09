Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»

Мэр Оша Женишбек Токторбаев совершил рейд по новому микрорайону «Эне-Сай», чтобы лично ознакомиться с ходом строительства жилых домов и социальной инфраструктуры. Добраться до стройки градоначальник вместе со свитой чиновников и журналистов решил на рейсовой маршрутке, битком набитой пассажирами.
Кроме того, в микрорайоне предусмотрено строительство школы, детского сада, ФАП и других социальных объектов. Общая площадь нового городка составит 54 гектара.
По словам Женишбека Токторбаева, новые дома предназначены для жителей, которые будут переселяться с территорий, где предусмотрено расширение дорог или перенос берегов каналов в соответствии с Генеральным планом города.
Жители южной столицы активно комментируют поездку мэра в соцсетях, отмечая его личное участие и контроль за ходом строительства.