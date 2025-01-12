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Общество

В Оше открывается новый рынок: как и какими маршрутами удобно доехать (список)

20 января в Оше начнет работу новый муниципальный рынок, расположенный на улице Бекмамата Осмонова.

В мэрии южной столицы проинформировали, какими маршрутами можно добраться к новому комплексу:

Автобусы:

  • № 9: улица Алымбека Датки — КПП «Достук»;
  • № 53: село Мээркан — улица Ж.Раимбекова;
  • № 6: села Орке, Соколок — улица Ж.Раимбекова.

Микроавтобусы:

  • № 127: 222-223-й кварталы — село Кызыл-Байрак;
  • № 141: улица Жибек Жолу — круговая развязка Барсбека кагана;
  • № 119: Кызыл-Кыштак — село Суро-Таш;
  • № 109: ЦОН — улица Б.Осмонова.

В муниципалитете отметили, что все маршруты проходят через новый рынок, обеспечивая удобную транспортную доступность для горожан.

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Напомним, после разрушительных селей в Оше в июле прошлого года центральный рынок, расположенный вдоль реки Ак-Бууры, решено перенести в безопасное место.

С 20 января центральный рынок города, расположенный на улице Навои, прекратит свою работу. На его месте планируется создать зону отдыха.

Всем торговцам предложено до этой даты переместиться на новый муниципальный рынок. После закрытия старого рынка на его территории отключат электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316517/
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