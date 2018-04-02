Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации

Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий прокомментировал ИА «24.kg» транспортный коллапс.
По его словам, он ездит сейчас по конечным остановками, разговаривает с водителями.
Вице-мэр подчеркнул, что конкретных требований водители маршруток не предъявляют. «Они говорят, что жестко работает ГАИ. Но это правильно», — заметил он.
Это провокация какая-то, люди готовы выехать на линии, но кто-то не дает им работать. Какая-то группа людей. Нужно их срочно найти.Геннадий Милицкий
«С сегодняшнего дня страховой полис не требуют, хотя по закону положено», — добавил Геннадий Милицкий.