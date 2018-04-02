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Общество

Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации

Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий прокомментировал ИА «24.kg» транспортный коллапс.

По его словам, он ездит сейчас по конечным остановками, разговаривает с водителями.

Это провокация какая-то, люди готовы выехать на линии, но кто-то не дает им работать. Какая-то группа людей. Нужно их срочно найти.

Геннадий Милицкий
Вице-мэр подчеркнул, что конкретных требований водители маршруток не предъявляют. «Они говорят, что жестко работает ГАИ. Но это правильно», — заметил он.

Ранее в ГУОБДД МВД заявляли, что с 1 апреля 2018 года автовладельцев, которые перевозят пассажиров за деньги, начнут штрафовать за отсутствие страхового полиса.

«С сегодняшнего дня страховой полис не требуют, хотя по закону положено», — добавил Геннадий Милицкий.

Отметим, что сегодня маршрутки не вышли на работу.
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