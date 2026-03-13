18:58
Восточный автовокзал в Бишкеке вернули на баланс мэрии. Что там построят

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Территория Восточного автовокзала возвращена в муниципальную собственность. Ранее этот земельный участок использовался ОсОО «Союз водителей», где была организована парковка различных типов автомобилей.

По данным пресс-службы мэрии столицы, территория эксплуатировалась без внесения арендной платы в городской бюджет.

В настоящее время муниципалитетом проведены соответствующие мероприятия по возврату участка. ОсОО «Союз водителей» предоставило гарантийное письмо о демонтаже размещенных объектов в течение трех дней.

Территория освобождается от автомобилей, также ведутся работы по демонтажу ограждений.

В дальнейшем она будет реконструирована. Восточный автовокзал планируется полностью адаптировать для работы такси и маршрутных микроавтобусов в города Кемин, Кант и Токмок.

В рамках проекта территория будет полностью заасфальтирована, установлено наружное освещение, нанесена дорожная разметка и размещены необходимые дорожные знаки.
