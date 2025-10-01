16:51
Происшествия

В Караколе чиновников поймали на поборах с маршрутчиков. Суд отправил их в СИЗО

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании сотрудников Иссык-Кульского территориального управления департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, в Караколе действовала устойчивая коррупционная схема, при которой водители маршрутных такси, проходившие лицензирование, вынуждены были платить сотрудникам управления деньги за получение так называемых схем маршрутов. При этом такие документы должны представляться бесплатно.

В рамках расследования собраны доказательства незаконных поборов. По факту получения взятки задержаны начальник управления С.К.М., главный инспектор Э.А.Э. и инспектор Дж.Э.С.

Каракольский городской суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО № 23 на период следствия.

Расследование продолжается.
