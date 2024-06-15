Из центра Бишкека убрали более 50 маршрутов бусиков. Новые схемы их движения

Сегодня, 15 июня, из центра Бишкека вывели 53 микроавтобусных маршрута с общим плановым выходом 1 тысяча 202 единицы бусиков. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

На альтернативные улицы перевели следующие микроавтобусные маршруты:

Муниципальное предприятие «УПП»:













































№ 101 — микрорайон «Аламедин-1», улицы Ауэзова, Анкара, 7 Апреля, Токомбаева, Тыналиева, Чортекова, Муромская, до жилмассива «Ак-Ордо-3»;

— микрорайон «Аламедин-1», улицы Ауэзова, Анкара, 7 Апреля, Токомбаева, Тыналиева, Чортекова, Муромская, до жилмассива «Ак-Ордо-3»; № 111 — Алкан базары, по схеме до улицы Кольбаева, улицы Манасчи Сагынбая, Зеленая, Гаражная, Жениш, Чкалова, до села Новопокровка;

— Алкан базары, по схеме до улицы Кольбаева, улицы Манасчи Сагынбая, Зеленая, Гаражная, Жениш, Чкалова, до села Новопокровка; № 117 — жилмассив «Ак-Бата», улицы Гидростроитель, Курманджан Датки, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Достоевского, Ахунбаева, 7 Апреля, Шопена, Каралаева, Суеркулова, Юнусалиева, до 12-го микрорайона (Набережная);

— жилмассив «Ак-Бата», улицы Гидростроитель, Курманджан Датки, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Достоевского, Ахунбаева, 7 Апреля, Шопена, Каралаева, Суеркулова, Юнусалиева, до 12-го микрорайона (Набережная); № 129 — улица Коммунаров, проспект Жибек Жолу, улицы Кулиева, Рыскулова, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Кийизбаева;

— улица Коммунаров, проспект Жибек Жолу, улицы Кулиева, Рыскулова, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Кийизбаева; № 131 — микрорайон «Аламедин-1», по схеме до улицы Курманджан Датки, улицы 7 Апреля, Анкара, Виноградная, Алтын-Ордо, до жилмассива «Алтын-Ордо»;

— микрорайон «Аламедин-1», по схеме до улицы Курманджан Датки, улицы 7 Апреля, Анкара, Виноградная, Алтын-Ордо, до жилмассива «Алтын-Ордо»; № 143 — жилмассив «Ак-Босого», бульвар Молодой Гвардии, улицы Рыскулова, Бейшеналиевой, Киевская, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, Салиевой и далее по схеме;

— жилмассив «Ак-Босого», бульвар Молодой Гвардии, улицы Рыскулова, Бейшеналиевой, Киевская, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, Салиевой и далее по схеме; № 163 — 10-й микрорайон, улицы Малдыбаева, Суеркулова, Юнусалиева, Шопена, 7 Апреля, Ахунбаева, Достоевского, Анкара, Ауэзова, село Новопокровка;

— 10-й микрорайон, улицы Малдыбаева, Суеркулова, Юнусалиева, Шопена, 7 Апреля, Ахунбаева, Достоевского, Анкара, Ауэзова, село Новопокровка; № 164 — жилмассив «Баетов» до улицы Фучика, улицы Московская, Асаналиева, Масалиева, 7 Апреля, Ахунбаева, Арстанбап, жилмассив «Кок-Жар»;

— жилмассив «Баетов» до улицы Фучика, улицы Московская, Асаналиева, Масалиева, 7 Апреля, Ахунбаева, Арстанбап, жилмассив «Кок-Жар»; № 176 — Жилгородок, по схеме до проспекта Жибек Жолу, улицы Фучика, Московская, Асаналиева, Гагарина, Садырбаева, Жайыла Баатыра, жилмассив «Арча-Бешик»;

— Жилгородок, по схеме до проспекта Жибек Жолу, улицы Фучика, Московская, Асаналиева, Гагарина, Садырбаева, Жайыла Баатыра, жилмассив «Арча-Бешик»; № 179 — жилмассив «Достук», улицы Безымянная, Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, улица Щербакова, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Ауэзова, жилмассив «Салкын-Тор»;

— жилмассив «Достук», улицы Безымянная, Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, улица Щербакова, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Ауэзова, жилмассив «Салкын-Тор»; № 185 — жилмассив «Ак-Ордо», по схеме до бульвара Молодой Гвардии, улицы Щербакова, Элебесова и далее по схеме до жилмассива «Ак-Бата»;

— жилмассив «Ак-Ордо», по схеме до бульвара Молодой Гвардии, улицы Щербакова, Элебесова и далее по схеме до жилмассива «Ак-Бата»; № 199 — жилмассив «Алтын-Ордо», улица Гоголя, проспект Дэн Сяопина, улицы Фучика, Московская, Асаналиева, Гагарина, Кожомкулова, жилмассив «Ынтымак»;

— жилмассив «Алтын-Ордо», улица Гоголя, проспект Дэн Сяопина, улицы Фучика, Московская, Асаналиева, Гагарина, Кожомкулова, жилмассив «Ынтымак»; № 200 — улица Селекция, ДЭУ-1 и далее по схеме до улицы Бейшеналиевой и обратно;

— улица Селекция, ДЭУ-1 и далее по схеме до улицы Бейшеналиевой и обратно; № 201 — жилмассив «Ак-Ордо», улицы Тыналиева, Алыкулова, проспекты Дэн Сяопина, Жибек Жолу, улицы Ауэзова, Анкара, Достоевского, 7 Апреля, Токомбаева до жилмассива «Ак-Ордо-3»;

— жилмассив «Ак-Ордо», улицы Тыналиева, Алыкулова, проспекты Дэн Сяопина, Жибек Жолу, улицы Ауэзова, Анкара, Достоевского, 7 Апреля, Токомбаева до жилмассива «Ак-Ордо-3»; № 211 — жилмассив «Тынчтык» до бульвара Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Куренкеева, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до рынка «Дордой»;

— жилмассив «Тынчтык» до бульвара Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Куренкеева, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до рынка «Дордой»; № 230 — рынок «Дордой» по схеме до улицы Баялинова;

— рынок «Дордой» по схеме до улицы Баялинова; № 240 — 110-й квартал по схеме, улица Фучика, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Эне-Сай»;

— 110-й квартал по схеме, улица Фучика, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Эне-Сай»; № 254 — жилмассив «Ак-Ордо» до бульвара Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Восток»;

— жилмассив «Ак-Ордо» до бульвара Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Восток»; № 260 — жилмассив «Салкын-Тор» до улицы Московской, улица Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Бакай-Ата»;

— жилмассив «Салкын-Тор» до улицы Московской, улица Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Бакай-Ата»; № 265 — из села Кашка-Суу до улицы Кожобергенова, улицы Садырбаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, улицы Токтогула, Бейшеналиевой, Киевская;

— из села Кашка-Суу до улицы Кожобергенова, улицы Садырбаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, улицы Токтогула, Бейшеналиевой, Киевская; № 285 — село Ленинское по трассе М39 до Восточного автовокзала;

— село Ленинское по трассе М39 до Восточного автовокзала; № 295 — село Арашан по схеме до улицы Кожобергенова, улицы Садырбаева, Тыналиева.

Частные фирмы-перевозчики:





















































