Из центра Бишкека убрали более 50 маршрутов бусиков. Новые схемы их движения

Сегодня, 15 июня, из центра Бишкека вывели 53 микроавтобусных маршрута с общим плановым выходом 1 тысяча 202 единицы бусиков. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
На альтернативные улицы перевели следующие микроавтобусные маршруты:
Муниципальное предприятие «УПП»:
- № 101 — микрорайон «Аламедин-1», улицы Ауэзова, Анкара, 7 Апреля, Токомбаева, Тыналиева, Чортекова, Муромская, до жилмассива «Ак-Ордо-3»;
- № 111 — Алкан базары, по схеме до улицы Кольбаева, улицы Манасчи Сагынбая, Зеленая, Гаражная, Жениш, Чкалова, до села Новопокровка;
- № 117 — жилмассив «Ак-Бата», улицы Гидростроитель, Курманджан Датки, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Достоевского, Ахунбаева, 7 Апреля, Шопена, Каралаева, Суеркулова, Юнусалиева, до 12-го микрорайона (Набережная);
- № 129 — улица Коммунаров, проспект Жибек Жолу, улицы Кулиева, Рыскулова, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Кийизбаева;
- № 131 — микрорайон «Аламедин-1», по схеме до улицы Курманджан Датки, улицы 7 Апреля, Анкара, Виноградная, Алтын-Ордо, до жилмассива «Алтын-Ордо»;
- № 143 — жилмассив «Ак-Босого», бульвар Молодой Гвардии, улицы Рыскулова, Бейшеналиевой, Киевская, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, Салиевой и далее по схеме;
- № 163 — 10-й микрорайон, улицы Малдыбаева, Суеркулова, Юнусалиева, Шопена, 7 Апреля, Ахунбаева, Достоевского, Анкара, Ауэзова, село Новопокровка;
- № 164 — жилмассив «Баетов» до улицы Фучика, улицы Московская, Асаналиева, Масалиева, 7 Апреля, Ахунбаева, Арстанбап, жилмассив «Кок-Жар»;
- № 176 — Жилгородок, по схеме до проспекта Жибек Жолу, улицы Фучика, Московская, Асаналиева, Гагарина, Садырбаева, Жайыла Баатыра, жилмассив «Арча-Бешик»;
- № 179 — жилмассив «Достук», улицы Безымянная, Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, улица Щербакова, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Ауэзова, жилмассив «Салкын-Тор»;
- № 185 — жилмассив «Ак-Ордо», по схеме до бульвара Молодой Гвардии, улицы Щербакова, Элебесова и далее по схеме до жилмассива «Ак-Бата»;
- № 199 — жилмассив «Алтын-Ордо», улица Гоголя, проспект Дэн Сяопина, улицы Фучика, Московская, Асаналиева, Гагарина, Кожомкулова, жилмассив «Ынтымак»;
- № 200 — улица Селекция, ДЭУ-1 и далее по схеме до улицы Бейшеналиевой и обратно;
- № 201 — жилмассив «Ак-Ордо», улицы Тыналиева, Алыкулова, проспекты Дэн Сяопина, Жибек Жолу, улицы Ауэзова, Анкара, Достоевского, 7 Апреля, Токомбаева до жилмассива «Ак-Ордо-3»;
- № 211 — жилмассив «Тынчтык» до бульвара Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Куренкеева, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до рынка «Дордой»;
- № 230 — рынок «Дордой» по схеме до улицы Баялинова;
- № 240 — 110-й квартал по схеме, улица Фучика, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Эне-Сай»;
- № 254 — жилмассив «Ак-Ордо» до бульвара Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Восток»;
- № 260 — жилмассив «Салкын-Тор» до улицы Московской, улица Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу и далее по схеме до жилмассива «Бакай-Ата»;
- № 265 — из села Кашка-Суу до улицы Кожобергенова, улицы Садырбаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, улицы Токтогула, Бейшеналиевой, Киевская;
- № 285 — село Ленинское по трассе М39 до Восточного автовокзала;
- № 295 — село Арашан по схеме до улицы Кожобергенова, улицы Садырбаева, Тыналиева.
Частные фирмы-перевозчики:
- № 104 — жилмассив «Эне-Сай», улицы Култегин, Гидростроитель, Курманджан Датки, проспект Жибек Жолу, улицы Ауэзова, Толстого, Достоевского, Ахунбаева, 7 Апреля, Шопена, Юнусалиева, Сухэ-Батора, Токомбаева, Байтика Баатыра, Рысмендиева, Иманалиева, село Орто-Сай;
- № 106 — жилмассив «Ак-Ордо» по схеме до улицы Бакаева, далее по улицам Ахунбаева, Тыналиева, Масалиева, Токомбаева, Сухэ-Батора, Каралаева и далее по схеме в 12-й микрорайон (Набережная);
- № 118 — жилмассив «Бакай-Ата» по схеме движения до улицы Абдрахманова, улица Баялинова, бульвар Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу, улицы Фучика, Московская, Поваринская и далее по схеме до села Верхний Орок;
- № 121 — жилмассив «Ак-Босого» по схеме до улицы Куренкеева, улица Осмонкула, проспект Жибек Жолу, улицы Лермонтова, Салиевой, Чуйская областная больница и обратно;
- № 128 — жилмассив «Ак-Бата» по схеме до проспекта Жибек Жолу, улицы Ауэзова, Шабдана Баатыра, Валиханова до улицы Анкара и далее по схеме до жилмассива «Салкын-Тор»;
- № 130 — жилмассив «Ак-Жар» по схеме движения до бульвара Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу, улицы Фучика, Асаналиева, Тыналиева, Жайыла Баатыра и далее по схеме жилмассива «Кашка-Баш»;
- № 132 — Западный автовокзал, проспект Жибек Жолу, улицы Фучика, Московская, Асаналиева, Тыналиева, Масалиева, Токомбаева, 12-й микрорайон;
- № 135 — жилмассив «11 га» по схеме движения до улицы Осмонкула, улицы Куренкеева, Абдрахманова, Баялинова, бульвар Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу, улица Фучика, далее по схеме до улицы Ак-Марал;
- № 136 — жилмассив «Ак-Ордо», далее по схеме движения до улицы Тыналиева, улицы Масалиева, Токомбаева, Суеркулова и далее по схеме до жилмассива «Кок-Жар»;
- № 137 — Военное училище по улице Лумумбы, проспект Дэн Сяопина, улица Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, улицы Боталиева, Щербакова, Куренкеева, проспект Жибек Жолу, улицы Лермонтова, Кольбаева и далее по схеме движения до улицы Исакеева;
- № 138 — ВООСТ по схеме до улицы Фучика, улица Рыскулова, бульвар Молодой Гвардии, улицы Кокчетавская, Васильева, Тоголока Молдо, Саадаева, Киргизская, Курманалиева, Аул, Кожзавод;
- № 148 — жилмассив «Ала-Тоо» по схеме до улицы Фучика, улицы Московская, Кулиева, Толстого, Бакаева, Ахунбаева и далее по схеме до улицы Береговой;
- № 172 — жилмассив «Учкун», улицы Ауэзова, Анкара, Достоевского, Ахунбаева, 7 Апреля, Шопена, Каралаева, Куттубаева, Нуркамал, Токомбаева, 12-й микрорайон;
- № 175 — улица Капарова по схеме через улицу Баялинова, улица Абдрахманова, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Достоевского, Ахунбаева, 7 Апреля, Шопена, Суеркулова, далее по схеме до Жаштар кварталы;
- № 188 — жилмассив «Ынтымак», улицы Масалиева, Токомбаева, Сухэ-Батора, Шопена, 7 Апреля, Ахунбаева, Достоевского, Анкара, Ауэзова, 10-я улица, жилмассив «Салкын -Тор»;
- № 192 — Западный автовокзал по схеме до улицы Баялинова, бульвар Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу, улица Фучика и далее по схеме движения до жилмассива «Ак-Ордо»;
- № 193 — жилмассив «Калыс-Ордо» по схеме до улицы Ибраимова, улицы Гидростроительная, Курманджан Датки, проспект Жибек Жолу, улица Лермонтова, проспект Чуй, улицы Валиханова, Анкара, Достоевского, 7 Апреля, 12-й микрорайон;
- № 202 — фирма «Шоро», улица Осмонкула, проспект Жибек Жолу, улицы Абдрахманова, Баялинова, бульвар Мододой Гвардии, проспект Жибек Жолу, улицы Фучика, Асаналиева, Тыналиева, Жайыла Баатыра, Чортекова, жилмассив «Арча-Бешик»;
- № 203 — рынок «Дордой» по схеме до улицы Баялинова, проспект Жибек Жолу, улицы Фучика, Московская, бульвар Молодой Гвардии, улицы Толстого, Бакаева, Тыналиева, далее по схеме до ЭПОВЦ;
- № 204 — жилмассив «Ак-Ордо-3», улицы Биримдик, Тагай Бий, Гагарина, Тимура Фрунзе, Тойгонбаева, Крылова, Толстого, Кулиева, Фучика, Ленская, Гагарина, Мураталиева, жилмассив «Жениш»;
- № 208 — село Таштар-Ата, далее по схеме до улицы Ахунбаева, улицы Достоевского, Горького, Ауэзова, «Городок энергетиков»;
- № 215 — жилмассив «Ак-Ордо» до улицы Фучика, улицы Московская, Асаналиева, Гагарина, Садырбаева, Масалиева, Токомбаева, 7 Апреля, до филиала Юридической академии;
- № 220 — жилмассив «Ала-Тоо» по схеме до улицы Фучика, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии, улицы Баялинова, Абдрахманова, Куренкеева, Осмонкула, проспект Жибек Жолу, улицы Лермонтова, Кольбаева, Манасчи Сагынбая, Ауэзова, жилмассив «Учкун»;
- № 224 — жилмассив «Келечек» по схеме до улицы Баялинова, бульвар Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу, улицы Фучика, Ленская, по схеме до жилмассива «Умут»;
- № 243 — жилмассив «Жениш», улицы Горького, Ленская, Фучика, Асаналиева, Тыналиева, Масалиева, Токомбаева, Сухэ-Батора, далее по схеме до микрорайона «Асанбай»;
- № 258 — село Военно-Антоновка до улицы Фучика, проспект Жибек Жолу, улицы Баялинова, Куренкеева, проспект Жибек Жолу, улицы Ауэзова, Сатыбалдиева и далее по схеме до жилмассива «Учкун»;
- № 266 — улица Коммунаров, проспект Жибек Жолу, улицы Фучика, Тыналиева, Садырбаева, Кожобергенова, село Арчалы.