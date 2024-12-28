ГУОБДД запретило перевозчикам поднимать цены за проезд в новогодние праздники

Водителям международного пассажирского транспорта запретили поднимать цены за проезд в новогодние праздники. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

Автоинспекторы ГУОБДД перед новогодними праздниками посетили автовокзалы и провели разъяснительную работу с водителями маршрутных такси и частных перевозчиков, курсирующих за пределы города Бишкека.

Им напомнили, что в праздничные дни самовольное увеличение тарифов на проезд недопустимо. В случае выявления подобных нарушений будут приняты меры в соответствии с законом.

Начальник пресс-службы отметил, что для удобства пассажиров, направляющихся в отдаленные регионы в новогодние дни, отдел технического надзора ГУОБДД организовал 10 дополнительных микроавтобусов на маршруте Бишкек — Каракол.

При увеличении числа пассажиров, планирующих поездки в отдаленные районы, будут добавлены дополнительные транспортные средства.