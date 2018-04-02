Ищите зеленые. Точки общепита стали помечать стикерами

Точки общественного питания в Бишкеке с 1 апреля 2018 года начали помечать стикерами, которые указывают, насколько они безопасны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра Госсанэпидзнадора города Бишкека Махамад Мурзашов.
По его словам, всего в Бишкеке работают 985 точек общественного питания. Их санврачи могут проверять только один раз в год. Кроме того, существует норма, по которой вновь открывшийся объект нельзя проверять в течение трех лет.
Кроме того, он рассказал, что по закону санврачи могут проверять кафе без предупреждения, если есть случай отравления. Однако проверить все точки общественного питания из-за массового отравления они не могут. Для этого нужно специальное постановление правительства.
Напомним, что после свадьбы в Бишкеке в больницы столицы и регионов обратились 173 человека из 192 гостей тоя. Предположительно, они отравились курицей по-тайски или запеченной рыбой.