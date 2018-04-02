Ищите зеленые. Точки общепита стали помечать стикерами

Точки общественного питания в Бишкеке с 1 апреля 2018 года начали помечать стикерами, которые указывают, насколько они безопасны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра Госсанэпидзнадора города Бишкека Махамад Мурзашов.

По его словам, всего в Бишкеке работают 985 точек общественного питания. Их санврачи могут проверять только один раз в год. Кроме того, существует норма, по которой вновь открывшийся объект нельзя проверять в течение трех лет.

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«Есть постановление правительства, по которому надо информировать общественность и граждан о том, насколько безопасны те или иные точки питания. В этой связи с 1 апреля мы начали их маркировать. Если стикер на кафе зеленый, там все в порядке, если желтый — есть недостатки, если красный — много нарушений. Так что советуем нашим гражданам обращать внимание на стикеры в точках питания», — подчеркнул Махамад Мурзашов.

Кроме того, он рассказал, что по закону санврачи могут проверять кафе без предупреждения, если есть случай отравления. Однако проверить все точки общественного питания из-за массового отравления они не могут. Для этого нужно специальное постановление правительства.

Напомним, что после свадьбы в Бишкеке в больницы столицы и регионов обратились 173 человека из 192 гостей тоя. Предположительно, они отравились курицей по-тайски или запеченной рыбой.