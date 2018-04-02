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Общество

Массовое отравление в Бишкеке. Ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок

«По результатам исследования ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок», — рассказал главный врач Центра Госсанэпиднадзора Артур Буюклянов.

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По его словам, в ресторане провели обследование с отбором проб, сделали заборы материалов, проверили состояния цехов и санитарных книжек. По результатам расследований выявлены нарушения, составлен протокол.

«Вынесено постановление о закрытии ресторана. Сегодня наши сотрудники его опечатывают. Составлены протоколы об административном правонарушении на директора ОсОО «Датэс» (ресторан «Ала-Тоо») и шеф-повара ресторана. Вынесены постановления о наложении штрафов на 25 тысяч сомов. После выяснения всех причин массового отравления примем решение о дальнейшей работе ресторана», — заключил Артур Буюклянов.
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