Массовое отравление в Бишкеке. Ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок

«По результатам исследования ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок», — рассказал главный врач Центра Госсанэпиднадзора Артур Буюклянов.
«Вынесено постановление о закрытии ресторана. Сегодня наши сотрудники его опечатывают. Составлены протоколы об административном правонарушении на директора ОсОО «Датэс» (ресторан «Ала-Тоо») и шеф-повара ресторана. Вынесены постановления о наложении штрафов на 25 тысяч сомов. После выяснения всех причин массового отравления примем решение о дальнейшей работе ресторана», — заключил Артур Буюклянов.