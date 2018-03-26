Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 марта днем возможны ливни. Воздух прогреется до +18 градусов. День увеличился до 12 часов 24 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

С полным списком дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Отключение газа, света, воды

10.00-17.00 — улицы Ибраимова, Токтогула, Шопокова, Киевская;

9.00-13.00 — улицы К.Акиева, Садыкова, Ганди;

9.00-17.00 — жилмассив «Дордой»;

14.00-17.00 — улицы Ганди, Чокморова, Московская, Боконбаева;

9.00-18.00 — улицы Можайского, Щербакова, Кызыл-Кийская.

В связи с аварийно-восстановительными работами 26-30 марта не будет газа в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Мурманской, Алыкулова, Кустанайской, а также в котельной «БСМ».

Памятные даты

Начала работу социальная сеть «Одноклассники».

Фото из Интернета

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

Закончив работу, Альберт Попков принял решение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года и стартовал его новый проект «Одноклассники», который первоначально был для автора только хобби.

Посещаемость сайта — более 70 миллионов посетителей в месяц (на январь 2017 года).

Люди, которые меняли мир

Родился Актан Арым Кубат.

Фото из Интернета

Народный артист КР, кинорежиссер, художник, актер родился 26 марта 1957 года.

С 1981 года работал в качестве художника-декоратора, художника-постановщика на киностудии «Кыргызфильм». В 1990 дебютировал как режиссер документального кино с фильмом «Бежала собака» (производство «Кыргызфильм») в со-авторстве с Эркином Рыспаевым, а в 1992 году снял первый игровой фильм «Где твой дом улитка?».

Буквально через год Актан Арым Кубат снял фильм «Селкинчек», мировая премьера которого прошла на кинофестивале в Локарно, где фильм получил главный приз в секции короткометражного кино. Это событие дало возможность Актану Арым Кубату познакомиться со своим французским продюсером Чедомиром Коларом, который в дальнейшем выступил главным продюсером его фильмов «Бешкемпир» (1998), «Маймыл» (2001), «Свет-аке» (2010) и «Кентавр» (2016).

Актан Арым Кубат активно участвует в общественной деятельности в области кино.

В 2016 году Актан Арым Кубат был признан одним из лучших режиссеров Азии, а «Бешкемпир» вошел в 100 лучших фильмов Азии по версии сборника Пусанского кинофестиваля, который провел опрос среди 72 кинокритиков мира.

У кого намечается той

Жусубалиев Азимкан

Родился 26 марта 1965 года в селе Гульча Ошской области.

С февраля 2017 года заместитель министра транспорта и дорог КР.

Фархад Бекманбетов

Фото из Интернета

Родился 26 марта 1976 года.

Экс-заместитель министра культуры, информации и туризма КР, сопредседатель, директор Общественного фонда «Айтыш», продюсер киностудии «Айтыш-фильм».

Искандер Гаипкулов

Родился 26 марта 1979 года.

Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Наталья Никитенко

Фото sputnik.kg

Родилась 26 марта 1979 года в городе Фрунзе.

Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова открылась выставка «Белдемчи» ;

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

В Бишкеке продолжаются международный турнир «Кубок дружбы» по футболу, а также фечтиваль футбола, первенство Кыргызстана по тяжелой атлетике, чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Западный зал, 10.00 - заседание комитета по бюджету и финансам;

Западный зал, 14.00 - заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению;

ПЦ «Кабар», 11.00 – пресс-конференция «Лучшая песнь о любви - спектакль «Джамиля». Новое прочтение произведения Чингиза Айтматова «Джамиля»;

ПЦ АКИpress, 10.00 - презентация цифровых решений «По предотвращению насилия над детьми в Центральной Азии»;

ПЦ АКИpress, 11.00 - круглый стол «Земельная коррупция в Кара-Сууйском районе. Работа и деятельность судов Ошской области».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.