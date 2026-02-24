В Бишкеке установят копию уникальной карты мира XI века, созданной Махмудом Кашгари-Барскани, где центром Земли обозначен Иссык-Куль.

Министерству культуры поручили выбрать лучший проект на конкурсной основе. Эта инициатива станет частью масштабных мероприятий, приуроченных к 1000-летию великого мыслителя.

Фото аппарата президента КР. Карта Махмуда Кашгари-Барскани

Инициатором проекта выступил государственный секретарь Арслан Койчиев. По его словам, карта должна стать знаковым историческим и материальным объектом, раскрывающим образ прошлого и дающим представление о той эпохе.

«Она должна стать памятником, наполняющим кыргызстанцев гордостью и вдохновляющим на движение вперед. А, значит, и выполнена должна быть на уровне, соответствующем этому достоинству», — подчеркнул госсекретарь. Кто такой Махмуд Кашгари и в чем секрет его карты? Махмуд ибн Мухаммед ал-Барскани ал-Кашгари — выдающийся ученый и филолог XI века, живший в эпоху Караханидского каганата. Исследователи указывают, что он родился в городе Барскоон на южном берегу Иссык-Куля. Его главный труд — энциклопедия тюркского мира «Дивани лугат ат-турк». Это не просто словарь, а первая в истории попытка систематизировать культуру, быт и наречия тюркских племен.

Фото Тынчтыкбека Чоротегина. Портрет Махмуда Кашгари. Работа художника и скульптора Ибрагима Бакирова

По словам писателя и генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева , имя Махмуда Кашгари вызывает особый интерес в мировой науке. Если своим словарем он заложил фундамент лингвистики, то его карта, где Барскоон обозначен центром мира, признана одной из древнейших в истории картографии.

«Он видел свой родной Барскоон как колыбель, опору и центр мироздания. В XI веке его карта охватывала пространство от Японии на востоке до Венгрии на западе. Это повод для нашей гордости», — отмечает Султан Раев. «Центр мира» — вопрос смыслов Важно понимать, что средневековая картография не стремилась к топографической точности в современном понимании. Карта в XI веке была не навигатором, а манифестом.

В ту эпоху картографы обозначали центром то, что было для них святыней или столицей цивилизации. Поместив Иссык-Куль в центр, Кашгари заявил: «Наш регион — это не окраина, это сердце развитого мира». Это наглядное напоминание, что «точка отсчета» всегда зависит от наблюдателя. Для Кашгари тюркский мир был самодостаточной и великой Вселенной со своей собственной осью координат.

Фото Тынчтыкбека Чоротегина. Кыргызский перевод важной части карты, нарисованной Махмудом Кашгари-Барскани

Как рассказал изданиюизвестный исследователь истории Элери Битикчи (Назикбек Кыдырмышев), Кашгари в своем труде выражал обеспокоенность, что тюркские языки ушли на второй план, уступив место арабскому и персидскому. Поэтому он создал свой фундаментальный труд, и карта выполнена в духе этой же идеи.

«Раньше мусульманские картографы часто ставили в центр мира Каабу. Кашгари выбрал центром свое государство. Его карта дает детальное представление о тюркских народах и Китае, в то время как о Европе сведений меньше. Здесь нет вопроса превосходства: арабские и европейские карты точнее описывают свои регионы, а карта Махмуда — наш», — поясняет исследователь. Повод для мировой гордости Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев несколько лет назад поднимал вопрос о несправедливом забвении наследия великого ученого. Он сетовал на то, что проблема не в отсутствии фактов, а в нашем отношении к наследию мирового значения.

«Это повод для мировой гордости. Почему мы не придаем этому значения и держим вне фокуса внимания? Есть ли сегодня в Барскооне стела или панорама знаменитой карты, свидетельствующая о том, что мыслитель родился именно здесь? Нет. Есть ли экспозиция, посвященная его труду, в Национальном историческом музее? Это риторический вопрос», — отмечал тогда Султан Раев.

Установка карты Махмуда Кашгари в центре столицы — это не просто украшение города или дань юбилею.

По словам историков, данная карта — это наш собственный взгляд на мир, зафиксированный тысячу лет назад. Она возвращает кыргызстанцам понимание того, что их земля была не «белым пятном» на окраине цивилизации, а ее географическим и интеллектуальным сердцем.

Кыяс Молдокасымов считает, что установка карты на видном месте — крайне уместная инициатива.

«Это станет ярким свидетельством того, что мы чтим нашего великого земляка и умеем гордиться своим наследием. Махмуд Кашгари четко обозначил Иссык-Куль центром Земли. Этот труд бесценен: он не только провозгласил наш регион центром мира для своего времени, но и в деталях зафиксировал расположение городов, находившихся тогда на территории Кыргызстана», — говорит историк.

Элери Битикчи акцентирует внимание на просветительской роли проекта. По его словам, люди будут понимать, что наука в нашем регионе развивалась задолго до прихода европейских институтов.

«Это напоминание о том, что мы — потомки не только енисейских кыргызов, но и великой цивилизации Караханидов и других народов, которые здесь жили», — заключает исследователь.