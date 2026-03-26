От палеолита до наших дней: ученые напишут 16-томную историю кыргызского народа

В Кыргызстане могут издать не 15, а 16 томов фундаментального труда по истории кыргызского народа. О возможном расширении проекта и процессе создания будущих изданий 24.kg рассказал секретарь комиссии по развитию исторической науки при президенте Замирбек Турсунбеков.

По инициативе специальной комиссии по развитию исторической науки появилась идея подготовки нового многотомного издания истории КР.

Изначально речь шла о 15 томах, однако на недавнем заседании прозвучали предложения увеличить объем до 16 томов. Не исключено, что в будущем проект реализуют в таком формате. Замирбек Турсунбеков

По его словам, новый труд объединит как ранее известные исторические данные, так и современные исследования, включая новые источники, археологические находки и научные открытия. Это станет ключевой особенностью будущего издания.

«Необходимость подготовки фундаментальной истории назрела давно. В годы независимости, в 2016-2017-м, издали трехтомную историю Кыргызстана, а ранее выходили обобщенные труды и исследования, в том числе работы Василия Бартольда. Однако полноценного системного многотомного издания до сих пор нет», — отметил секретарь комиссии.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется проблеме искажения исторического нарратива.

«Сегодня есть такая тенденция, когда представители разных профессий, не являясь историками, берутся за ее написание. Это может искажать ее. Поэтому возникла необходимость создания единой, научно обоснованной истории кыргызского народа», — подчеркнул Замирбек Турсунбеков.

Он заметил, что будущее издание охватит огромный временной период — от эпохи палеолита до постсоветского времени.

Для каждого тома назначены ответственные редакторы, которым в течение 10 дней надо сформировать авторские коллективы. В команде могут быть два-четыре автора.

«Главным редактором проекта назначен госсекретарь КР, кандидат исторических наук Арслан Койчиев, а общую координацию 16-томного издания осуществляет директор Института истории Национальной академии наук, доктор исторических наук, профессор Абылабек Асанканов», — добавил секретарь комиссии.

Ожидается, что к концу года рукописи всех томов подготовят и после корректировки передадут в печать.

Историю напишут не в академическом, а в научно-популярном стиле, чтобы сделать ее доступной и понятной для широкой аудитории.

Бюджет многотомного издания на данный момент не разглашается.

Напомним, в 2024 году указом президента Кыргызской Республики создали специальную комиссию по развитию исторической науки и утвердили ее состав. Председателем комиссии назначили государственного секретаря Арслана Койчиева.