Общество

Ученые доказали: никаких «севера» и «юга», кыргызы — единый народ по генетике

Международная группа исследователей впервые опубликовала полные данные о вариациях Y-хромосомных STR-локусов у кыргызов. Работа вышла в журнале Data in Brief (ScienceDirect) и заполнила пробел в международных генетических базах данных, где до сих пор Центральная Азия была представлена крайне слабо. Различий между «северянами» и «южанами» не существует — к такому выводу пришла группа ученых. Крупное международное исследование ДНК, опубликованное в журнале, ставит под сомнение саму основу этого деления.

В работе проанализированы 23 участка Y-хромосомы у 514 мужчин из разных регионов КР. Y-хромосома передается от отца к сыну и служит своеобразным «маркером памяти» мужской линии. В выборку вошли 514 неродственных мужчин из трех регионов страны: северо-восток (134 человека), северо-запад (183) и юг Кыргызстана (197).

Результаты оказались показательными: более 99 процентов различий встречается внутри самих региональных групп, а не между ними. То есть условные «север» и «юг» в генетическом плане практически не отличаются.

Для общества, где политическая и культурная жизнь не раз строилась на противопоставлении, этот вывод может звучать революционно: генетическая основа у кыргызов единая.

Ученые выявили четыре доминирующие гаплогруппы, которые можно назвать «генетическими корнями» кыргызов:

  • R1a (55 процентов) — линия, характерная для многих народов Евразии, от славян до индийцев;
  • C2a (20 процентов) — связана с монгольскими и тюркскими племенами;
  • N1 (6 процентов) — линия с сибирскими и финно-угорскими связями;
  • R1b (5 процентов) — древний евразийский пласт, уходящий в эпоху кочевых империй.

Этот «генетический коктейль» подтверждает то, что историки давно утверждают: кыргызы формировались на стыке разных культур и цивилизаций, от усуней и тюрков до монголов и кипчаков.

Исследование имеет не только исторический интерес. Данные уже внесены в международную базу YHRD, которая используется в судебной экспертизе по всему миру. Это значит, что Кыргызстан теперь лучше представлен в глобальных научных и криминалистических системах.

Для страны это может иметь вполне прикладной эффект:

  • помощь в установлении родства;
  • поиск пропавших людей;
  • повышение точности криминалистических экспертиз.

По словам авторов, результаты показывают: кыргызский народ имеет единую патриллинейную основу, несмотря на региональные различия. Это соответствует этноисторическим данным о широком расселении кыргызов от Южной Сибири и Монголии до Тянь-Шаня и Ферганы.

Результаты исследования подталкивают к более широкому вопросу: что формирует идентичность народа — гены, культура или политика? Генетика показала, что «север» и «юг» едины. Но именно культура и политика часто делают акцент на различия.

Ученые осторожны в выводах: они говорят о генетике, а не о социальной реальности. Но для общества это важный сигнал: корни у кыргызов общие, и они уходят вглубь истории на тысячелетия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345233/
просмотров: 322
