13:32
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.16
Общество

Строительство канализации в Ноокате начнется в 2027 году

С 2027 года в Ноокате Ошской области начнется строительство канализационной системы. Об этом стало известно в ходе встречи президента с местными жителями.

По информации местных властей, на данный момент мэрия Нооката и профильные министерства ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Согласно договоренностям, планируется привлечение кредита в размере 7 миллионов евро.

Если все соглашения подпишут до конца этого года, то в следующем дадут старт строительству.

Согласно программе развития этой отрасли до 2026-го, лишь 21 процент населения Кыргызстана обеспечен централизованной системой канализации. В Бишкеке показатель составляет 78 процентов, тогда как в регионах не превышает 10 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370616/
просмотров: 99
Версия для печати
16 апреля, четверг
13:23
Строительство канализации в Ноокате начнется в 2027 году Строительство канализации в Ноокате начнется в 2027 год...
13:11
В Кыргызстане создают правовую базу для развития геопарков
12:55
Обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии
12:49
Снижение экспорта нефти из РФ и Центральной Азии отмечают аналитики ОПЕК
12:47
Матери детей, массово зараженных ВИЧ в больнице, просят о встрече с президентом