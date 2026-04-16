Строительство канализации в Ноокате начнется в 2027 году

С 2027 года в Ноокате Ошской области начнется строительство канализационной системы. Об этом стало известно в ходе встречи президента с местными жителями.

По информации местных властей, на данный момент мэрия Нооката и профильные министерства ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Согласно договоренностям, планируется привлечение кредита в размере 7 миллионов евро.

Если все соглашения подпишут до конца этого года, то в следующем дадут старт строительству.

Согласно программе развития этой отрасли до 2026-го, лишь 21 процент населения Кыргызстана обеспечен централизованной системой канализации. В Бишкеке показатель составляет 78 процентов, тогда как в регионах не превышает 10 процентов.