Власть

Садыр Жапаров направил приветствие форуму «Алтай — прародина тюрков» в России

Во II Международной научно-практической конференции «Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации», которая начала работу в Горно-Алтайске (Россия), прозвучало приветственное послание президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Его зачитал государственный секретарь КР Марат Иманкулов.

Глава государства отметил, что Алтай — это не просто географический регион, а священная колыбель тюркской государственности, культуры, языка, традиций и мировоззрения. По его словам, именно здесь формировались духовные коды, которые до сих пор объединяют миллионы тюркских народов.
Садыр Жапаров подчеркнул особую историческую связь кыргызского народа с Алтаем, напомнив, что в Средние века эти земли были родным домом для кыргызов, где веками оберегались и развивались общие традиции. Президент выразил уверенность, что результаты конференции станут важным шагом для укрепления братских связей и развития тюркского мира.

В рамках конференции планируется создание совместной площадки для реализации программ и мероприятий по историческому просвещению, отражающих общую историю Кыргызстана и России.
