Военные пенсионеры Бишкека все еще ждут льготные карты «Тулпар»

Пенсионерка силовых структур из Бишкека обратилась 24.kg c просьбой разъяснить ситуацию с отсутствием льготных проездных карт «Тулпар» для военных в запасе, несмотря на ранее озвученные планы по их введению.

По ее словам, после того как мэрия вынесла на общественное обсуждение проект постановления о льготном проезде, у многих пенсионеров появилась надежда на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но спустя более двух месяцев ситуация не изменилась. Женщина отмечает, что регулярно обращается в районный акимиат, где ей отвечают, что карты «Тулпар» этой категории граждан пока не выдаются.

У меня небольшая пенсия, и платить за проезд ощутимо, тем более мне почти 70 лет. Неужели я не заслужила льготный проезд? Военная пенсионерка

Речь идет о проекте постановления кабинета министров КР, который предусматривает введение бесплатного проезда в муниципальном транспорте для пенсионеров Вооруженных сил, других воинских формирований и правоохранительных органов. Документ должен создать правовую основу для предоставления льгот в городах республиканского значения, включая Бишкек и Ош.

Согласно проекту, компенсация перевозчикам за льготный проезд будет осуществляться за счет республиканского или местного бюджета — в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

В мэрии сообщили, что документ все еще находится на рассмотрении Бишкекского городского кенеша и дополнительная информация будет предоставлена позже. В то же время в самом городском кенеше заявили, что проект постановления пока не внесен мэрией на рассмотрение, как того требует регламент.

