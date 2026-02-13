21:53
Немного поспорили. Госсекретарь КР Койчиев о встрече с Владимиром Мединским

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев провел встречу с помощником президента Российской Федерации, председателем комиссии по историческому просвещению при президенте РФ Владимиром Мединским. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По словам госсекретаря, стороны обсудили подходы к написанию истории, содержание учебников, события 1916 года (Уркун), а также историю Панфиловской дивизии. Отдельное внимание уделили истории кыргызско-российских отношений.

«Немного поспорили и подробно обменялись мнениями. Обсуждение продолжим», — отметил Арслан Койчиев.

Арслан Койчиев отметил, что в соответствии с ранее подписанным меморандумом стороны согласовали сотрудничество по четырем направлениям:

  • создание условий для кыргызских ученых для работы в российских архивах;
  • проведение международной конференции, посвященной событиям 1916 года;
  • свободный обмен мнениями по содержанию учебников без взаимного давления;
  • продолжение исследований истории Панфиловской дивизии с учетом вклада Кыргызстана.

Владимир Мединский и его команда приглашены к участию в Иссык-Кульском форуме.

Справка

Владимир Мединский, 55 лет. Доктор исторических наук.

  • В 2003–2011 годах — депутат Государственной думы РФ.
  • В 2012–2020 годах — министр культуры России.
  • С 2020 года — помощник президента Российской Федерации.

Возглавлял российскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

Автор книг по истории, в том числе серии «Мифы о России».

Возглавляет Российское военно-историческое общество и комиссию по историческому просвещению при президенте РФ. Курирует вопросы исторической политики, учебников и гуманитарной повестки.

Неоднократно выступал с публичными заявлениями по вопросам интерпретации Второй мировой войны и роли России в мировой истории.

Его труды и взгляды на историю вызывают разные оценки: сторонники считают его популяризатором патриотической истории, критики — идеологом госполитики и спорных интерпретаций.
