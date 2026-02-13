Немного поспорили. Госсекретарь КР Койчиев о встрече с Владимиром Мединским

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев провел встречу с помощником президента Российской Федерации, председателем комиссии по историческому просвещению при президенте РФ Владимиром Мединским. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
По словам госсекретаря, стороны обсудили подходы к написанию истории, содержание учебников, события 1916 года (Уркун), а также историю Панфиловской дивизии. Отдельное внимание уделили истории кыргызско-российских отношений.
«Немного поспорили и подробно обменялись мнениями. Обсуждение продолжим», — отметил Арслан Койчиев.
Арслан Койчиев отметил, что в соответствии с ранее подписанным меморандумом стороны согласовали сотрудничество по четырем направлениям:
- создание условий для кыргызских ученых для работы в российских архивах;
- проведение международной конференции, посвященной событиям 1916 года;
- свободный обмен мнениями по содержанию учебников без взаимного давления;
- продолжение исследований истории Панфиловской дивизии с учетом вклада Кыргызстана.
Владимир Мединский и его команда приглашены к участию в Иссык-Кульском форуме.
Справка
Владимир Мединский, 55 лет. Доктор исторических наук.
- В 2003–2011 годах — депутат Государственной думы РФ.
- В 2012–2020 годах — министр культуры России.
- С 2020 года — помощник президента Российской Федерации.
Возглавлял российскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта в Украине.
Автор книг по истории, в том числе серии «Мифы о России».
Возглавляет Российское военно-историческое общество и комиссию по историческому просвещению при президенте РФ. Курирует вопросы исторической политики, учебников и гуманитарной повестки.
Неоднократно выступал с публичными заявлениями по вопросам интерпретации Второй мировой войны и роли России в мировой истории.
Его труды и взгляды на историю вызывают разные оценки: сторонники считают его популяризатором патриотической истории, критики — идеологом госполитики и спорных интерпретаций.