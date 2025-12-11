20:23
Ученые создали 3D-карту всех зданий на планете, а их около 2,8 миллиарда

Исследователи из Технического университета Мюнхена впервые создали практически полную цифровую модель искусственной среды планеты, представив высокодетальный трехмерный набор данных, охватывающий 2,75 миллиарда зданий по всему миру.

GlobalBuildingAtlas
Фото GlobalBuildingAtlas. Исследователи Технического университета Мюнхена впервые создали практически полную цифровую модель искусственной среды планеты

Глобальный атлас под названием GlobalBuildingAtlas закладывает основу для новых возможностей в климатических исследованиях и реализации Целей устойчивого развития ООН.

Проект, возглавляемый заведующей кафедрой Data Science in Earth Observation профессором Сяосян Чжу, использует спутниковые снимки 2019 года. Разработанная карта обладает в 30 раз более высоким разрешением, чем предыдущие глобальные карты, которые включали около 1,7 миллиарда строений.

Каждое здание в атласе смоделировано с разрешением 3×3 метра, что позволяет с достаточной точностью оценивать его высоту, объем и структурную плотность. Особенностью новой карты является охват территорий, исторически отсутствовавших в цифровых картографических системах, включая Африку, Южную Америку, Юго-Восточную Азию и сельские районы по всему миру.

Как пояснила Сяосян Чжу, трехмерные данные о зданиях раскрывают процессы урбанизации и уровень бедности гораздо точнее, чем двумерные карты, поскольку демонстрируют не только площадь застройки, но и объем каждого сооружения.

Важным нововведением стал показатель «строительный объем на душу населения» — глобальный индикатор, измеряющий общую массу зданий, приходящуюся на одного человека и выявляющий социально-экономическое неравенство. Эти данные должны стать точной основой для планирования и мониторинга городского развития, помощи городам в создании более инклюзивных и устойчивых условий жизни, например через строительство жилья или общественных объектов в плотно заселенных и недостаточно обслуживаемых районах. Кроме того, карта имеет решающее значение для климатической адаптации, улучшая модели энергопотребления, расчета выбросов CO2 и планирования зеленой инфраструктуры, а также для предотвращения стихийных бедствий за счет более оперативной оценки рисков.

Набор данных уже вызвал значительный интерес научного сообщества. Немецкий аэрокосмический центр исследует возможность его использования в Международной хартии по космосу и крупным катастрофам, которая координирует спутниковые данные для помощи в чрезвычайных ситуациях по всему миру.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/354175/
просмотров: 355
