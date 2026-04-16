В КР ужесточают ответственность лиц при трансформации ценных земель под бизнес

В КР ужесточают ответственность лиц при трансформации ценных земель под коммерческие цели. Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Гражданский кодекс КР, Земельный кодекс КР, Кодекс КР о правонарушениях)». Инициатором выступил депутат А.Джалилов.

Целью законопроекта является создание комплексного правового и экономического механизма, гарантирующего сохранность сельскохозяйственных угодий как национального достояния и основы жизни народа Кыргызской Республики. Законопроект направлен на реализацию стратегических целей государства по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивому развитию сельских территорий.

Задачами законопроекта являются:

1) Установление в фундаментальном гражданском законодательстве приоритета продовольственной безопасности при осуществлении прав собственности на землю.

2) Минимизация случаев необоснованного перевода (трансформации) высокопродуктивных пахотных земель в иные категории.

3) Создание финансово-экономических барьеров для вывода земель из сельскохозяйственного оборота под коммерческую и жилую застройку.

4) Усиление ответственности за порчу почв и нарушение правил землепользования.

Инициатор отмечает, что в стране нарастает тенденция сокращения площади пахотных земель в связи с их хаотичной застройкой и преднамеренным ухудшением их качественного состояния для последующей трансформации.

В Гражданском кодексе КР: действующая редакция статьи 222 позволяет собственнику свободно распоряжаться землей, если это не наносит ущерба окружающей среде. Однако отсутствие прямой привязки к продовольственной безопасности создает правовой зазор для использования ресурсов вопреки национальным интересам.

В связи с этим проект дополняет статьи 222 и 233-1 Гражданского кодекса Кыргызской Республики нормами, обязывающими собственников учитывать приоритет аграрного сектора.

Статья 72 Земельного кодекса КР уже запрещает строительство на особо ценных угодьях, кроме определенных объектов. Законопроект сужает этот перечень, исключая возможность обхода запрета.

Также, согласно статье 15 ЗК КР, устанавливается двухкратное увеличение стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства при трансформации земель под коммерческие проекты, что делает уничтожение пашни экономически невыгодным.

Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях: предлагаемая редакция статьи 239 предусматривает разделение состава правонарушения на две части:

• часть 1 охватывает общие нарушения режима использования земель, включая природоохранные требования;

• часть 2 выделяет в отдельный состав использование земель способами, приводящими к потере плодородия или загрязнению.

Такое разделение необходимо для точной квалификации деяний, направленных против качественного состояния почвенного покрова. Это позволит органам надзора (согласно статьи 462 КоП КР) более эффективно применять санкции за неисполнение материальной обязанности по сохранению земли, закрепленной в предлагаемых поправках к Гражданскому кодексу.