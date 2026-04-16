Власть

В КР ужесточают ответственность лиц при трансформации ценных земель под бизнес

В КР ужесточают ответственность лиц при трансформации ценных земель под коммерческие цели. Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Гражданский кодекс КР, Земельный кодекс КР, Кодекс КР о правонарушениях)». Инициатором выступил депутат А.Джалилов.

Целью законопроекта является создание комплексного правового и экономического механизма, гарантирующего сохранность сельскохозяйственных угодий как национального достояния и основы жизни народа Кыргызской Республики. Законопроект направлен на реализацию стратегических целей государства по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивому развитию сельских территорий.

Задачами законопроекта являются:

1) Установление в фундаментальном гражданском законодательстве приоритета продовольственной безопасности при осуществлении прав собственности на землю.
2) Минимизация случаев необоснованного перевода (трансформации) высокопродуктивных пахотных земель в иные категории.
3) Создание финансово-экономических барьеров для вывода земель из сельскохозяйственного оборота под коммерческую и жилую застройку.
4) Усиление ответственности за порчу почв и нарушение правил землепользования.

Инициатор отмечает, что в стране нарастает тенденция сокращения площади пахотных земель в связи с их хаотичной застройкой и преднамеренным ухудшением их качественного состояния для последующей трансформации.

В Гражданском кодексе КР: действующая редакция статьи 222 позволяет собственнику свободно распоряжаться землей, если это не наносит ущерба окружающей среде. Однако отсутствие прямой привязки к продовольственной безопасности создает правовой зазор для использования ресурсов вопреки национальным интересам.

В связи с этим проект дополняет статьи 222 и 233-1 Гражданского кодекса Кыргызской Республики нормами, обязывающими собственников учитывать приоритет аграрного сектора.

Статья 72 Земельного кодекса КР уже запрещает строительство на особо ценных угодьях, кроме определенных объектов. Законопроект сужает этот перечень, исключая возможность обхода запрета.

Также, согласно статье 15 ЗК КР, устанавливается двухкратное увеличение стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства при трансформации земель под коммерческие проекты, что делает уничтожение пашни экономически невыгодным.

Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях: предлагаемая редакция статьи 239 предусматривает разделение состава правонарушения на две части:

• часть 1 охватывает общие нарушения режима использования земель, включая природоохранные требования;
• часть 2 выделяет в отдельный состав использование земель способами, приводящими к потере плодородия или загрязнению.

Такое разделение необходимо для точной квалификации деяний, направленных против качественного состояния почвенного покрова. Это позволит органам надзора (согласно статьи 462 КоП КР) более эффективно применять санкции за неисполнение материальной обязанности по сохранению земли, закрепленной в предлагаемых поправках к Гражданскому кодексу.
Материалы по теме
В Сокулукском районе семь детей-сирот обеспечили земельными участками
Кабмин готов предоставить мигрантам 200 тысяч гектаров бесхозных земель
В Нарынской области возвращены участки стоимостью более 80 миллионов сомов
Подделка документов. В Айтматовском районе незаконно выдали 56 участков
Выявлен факт незаконного изъятия имущества Общества слепых и глухих
Государству возвращены 8 гектаров земли в Джети-Огузском районе
В Манасе государству возвращен участок стоимостью более 150 миллионов сомов
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
В Базар-Коргоне выявлен факт незаконного предоставления земель
В Бишкеке 234 гектара сельхозземель перевели под строительство жилья
Популярные новости
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по&nbsp;поручению Ташиева Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Облегчение для мужчин. Для прописки не&nbsp;будут требовать справку о&nbsp;военном учете Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
