Снижение экспорта нефти из РФ и Центральной Азии отмечают аналитики ОПЕК

Снижение экспорта нефти из России и Центральной Азии отмечают аналитики ОПЕК. Общий объем экспорта нефти из РФ и стран Центрально-Азиатского региона в феврале в среднем составил 5,7 миллиона баррелей в сутки. Это на 146 тысяч баррелей в сутки меньше (или на 3 процента), чем в январе, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с февралем 2025-го показатель сократился на 832 тысячи баррелей в сутки — почти на 13 процентов.

Динамика обусловлена снижением экспорта из балтийских портов и по нефтепроводу «Дружба», отмечают аналитики.

Ранее отмечалось, что Организация стран — экспортеров нефти и ее партнеры (ОПЕК+) договорились увеличить лимиты на добычу нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки.