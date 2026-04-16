Экономика

Снижение экспорта нефти из РФ и Центральной Азии отмечают аналитики ОПЕК

Снижение экспорта нефти из России и Центральной Азии отмечают аналитики ОПЕК. Общий объем экспорта нефти из РФ и стран Центрально-Азиатского региона в феврале в среднем составил 5,7 миллиона баррелей в сутки. Это на 146 тысяч баррелей в сутки меньше (или на 3 процента), чем в январе, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с февралем 2025-го показатель сократился на 832 тысячи баррелей в сутки — почти на 13 процентов.

Динамика обусловлена снижением экспорта из балтийских портов и по нефтепроводу «Дружба», отмечают аналитики.

Ранее отмечалось, что Организация стран — экспортеров нефти и ее партнеры (ОПЕК+) договорились увеличить лимиты на добычу нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки.
Материалы по теме
Мировой кризис. Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае
Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР
ОПЕК дает деньги на воду: 425 тысяч жителей Кыргызстана ждут модернизацию
Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом ОПЕК. О чем говорили
Торговая война. Трамп грозит Индии существенным повышением пошлин
Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей
Популярные новости
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курсы на&nbsp;13&nbsp;апреля Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к&nbsp;максимуму года. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о&nbsp;замене &laquo;Дордоя&raquo; современным моллом Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
Рубль и&nbsp;юань установили новые рекорды 2026&nbsp;года. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;апреля Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
