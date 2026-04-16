Бишкек зацветет: в городе высадят 2 миллиона ярких цветов

В ближайшие недели улицы Бишкека начнут заметно преображаться — город готовится к одному из самых красочных сезонов. Коммунальные службы приступили к масштабной высадке однолетних цветов, которые украсят столицу на все лето.
По данным пресс-службы мэрии, муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» начало ежегодные работы по озеленению. В этом году планируют высадить около 2 миллионов растений по всему городу.
Такое сочетание позволит создать яркие цветочные композиции, которые будут радовать горожан на протяжении весны и лета.
Цветы появятся на центральных улицах, в парках, скверах и на городских клумбах. Работы стартовали одновременно во всех четырех районах столицы.