Общество

Бишкек зацветет: в городе высадят 2 миллиона ярких цветов

Фото пресс-службы мэрии

В ближайшие недели улицы Бишкека начнут заметно преображаться — город готовится к одному из самых красочных сезонов. Коммунальные службы приступили к масштабной высадке однолетних цветов, которые украсят столицу на все лето.

По данным пресс-службы мэрии, муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» начало ежегодные работы по озеленению. В этом году планируют высадить около 2 миллионов растений по всему городу.

Для оформления клумб выбраны разнообразные декоративные культуры, включая тагетес, сальвию, агератум, катарантус, георгины, петунии и колеусы. Такое сочетание позволит создать яркие цветочные композиции, которые будут радовать горожан на протяжении весны и лета.

Цветы появятся на центральных улицах, в парках, скверах и на городских клумбах. Работы стартовали одновременно во всех четырех районах столицы.

В «Бишкекзеленстрое» призывают жителей и гостей столицы бережно относиться к высаженным растениям, не повреждать клумбы и уважать труд специалистов, занимающихся благоустройством городской среды.
