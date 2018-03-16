Ранение на границе кыргызстанца. ГПС КР проведет встречу с узбекскими коллегами

Государственная пограничная служба Кыргызстана завершила расследование по факту ранения 27 января пограничниками Республики Узбекистан кыргызстанца Асана Усенбаева. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По их данным, пограничные представители обеих сторон провели две встречи. Стороны представили результаты расследований, проведенных в одностороннем порядке.

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«Однако в связи с тем, что в составе узбекской делегации отсутствовали специалисты государственной кадастровой службы, не было возможности получить всестороннюю информацию о произошедшем инциденте, поэтому стороны не смогли выработать совместного решения. Для получения объективных результатов расследования и принятия мер ГПС КР задействовала дипломатические каналы, по которым узбекской стороне направили ноту о проведении дополнительной встречи», — сообщили в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что следующая встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана запланирована на конец марта. В ходе переговоров стороны еще раз обсудят итоги расследования инцидента.

Напомним, житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области якобы незаконно перешел кыргызско-узбекскую границу во время выпаса скота. Кыргызстанца обнаружил узбекский пограничный наряд, но он пытался убежать. Узбекская сторона уверяет, что военнослужащие применили оружие вынужденно.