Ранение на границе кыргызстанца. ГПС КР проведет встречу с узбекскими коллегами

Государственная пограничная служба Кыргызстана завершила расследование по факту ранения 27 января пограничниками Республики Узбекистан кыргызстанца Асана Усенбаева. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.
По их данным, пограничные представители обеих сторон провели две встречи. Стороны представили результаты расследований, проведенных в одностороннем порядке.
В ведомстве отметили, что следующая встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана запланирована на конец марта. В ходе переговоров стороны еще раз обсудят итоги расследования инцидента.
Напомним, житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области якобы незаконно перешел кыргызско-узбекскую границу во время выпаса скота. Кыргызстанца обнаружил узбекский пограничный наряд, но он пытался убежать. Узбекская сторона уверяет, что военнослужащие применили оружие вынужденно.