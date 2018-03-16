Раненного на кыргызско-узбекской границе пастуха выписали из больницы

Раненного на кыргызско-узбекской государственной границе пастуха выписали из больницы. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков.

По его словам, житель Ала-Букинского района Асан Усенбаев перенес две сложнешие операции. «Состояние раненого удовлетворительное, поэтому вчера мы его выписали. У пациента были серьезные раны, в том числе открытый перелом бедра. Два раза его оперировали, тазобедренную кость зафиксировали. В больнице он пролежал месяц», — рассказал Алмаз Кубатбеков.

Отметим, в больнице Асана Усенбаева навестил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков. Глава правительства попросил врачей быть особо внимательными к восстановлению пациента и оказал ему материальную помощь.

ИА «24.kg» не смогла связаться с председателем Государственной пограничной службы Уларбеком Шаршеевым, чтобы выяснить итоги внутреннего расследования инцидента, случившегося на неописанном участке госграницы.

Напомним, житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области якобы незаконно перешел кыргызско-узбекскую границу во время выпаса скота. Кыргызстанца обнаружил узбекский пограничный наряд, но он пытался убежать. Узбекская сторона уверяет, что военнослужащие применили оружие вынужденно.