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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (11)

Ботсад не место для конных игр. Академия наук против инициатив чиновников

Версия развивать Ботанический сад для общественного пользования и расширить его для организации национального этнокультурного парка обеспокоила руководство и коллектив Национальной академии наук.

Как сообщили ИА «24.kg» в отделе информационного обеспечения НАН КР, правительством принят план мероприятий восстановления Ботсада. Он предусматривает развитие научно-исследовательских работ по изучению местной флоры, обогащение ее путем интродукции растений из различных стран мира, а также развитие дендрария-заповедника.

В Ботсаду собрано более 2,5 тысячи видов и форм древесных и кустарниковых растений, свыше 3,5 тысячи цветочно-декоративных, оранжерейных, травянистых и более 8 тысяч новых форм и сортов плодовых растений.

Ботсад не является зоной для проведения активных спортивных мероприятий. НАН КР призывает общественность к защите флоры, бережному отношению к зеленому наследию города, а также к окружающей среде в целом.

Также отмечается, что с 2012 года дендрарий-заповедник Ботанического сада является памятником истории, культуры и архитектуры и находится под охраной закона.

«Очевидно то, что у нас в стране должен быть приоритет правовой цивилизованности, современной демократии, отвечающий и национальным традициям и общемировым ценностям. Мы выражаем твердую уверенность в том, что будут выбраны правильные пути решения при рассмотрении проекта детальной планировки Бишкека. Тем более правительством предусмотрено выделение около 60 миллионов сомов на развитие деятельности Ботсада», — говорится в сообщении.

Сегодня глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева заявила, что в Ботсаду Бишкека чиновники хотят проводить конные игры. 
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