Древние карты тюркского мира из зарубежных архивов покажут на выставке

В странах тюркского мира в 2026 году пройдут научные и культурные мероприятия, приуроченные к 100-летию Первого тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году. В рамках юбилейной даты фонд «Тюркская культура и наследие» заявил о готовности организовать выставку древних карт тюркского мира IX–XIX веков, хранящихся в европейских и американских архивах.

Об этом стало известно во время встречи президента Национальной академии наук КР Канатбека Абдрахматова с главой фонда Актоты Раимбековой и ее заместителем Сериком Нурмолдоевым. В мероприятии также приняли участие представители Института литературы имени Чингиза Айтматова.

В ходе встречи Актоты Раимбекова вручила в подарок первый том серии «Героический эпос тюркских народов» — книгу «Героический эпос кыргызского народа». Она отметила, что издание открывает международный проект «Наследие тюркского фольклора», направленный на систематизацию и популяризацию фольклорного наследия тюркских народов.

В книгу вошли эпос «Манас», научные статьи ведущих ученых, подготовленные в соответствии с требованиями международных экспертов, оригинальные тексты, а также переводы на тюркский и английский языки.

В реализации проекта участвовали директор Института литературы имени Чингиза Айтматова, академик Абдылдажан Акматалиев и главный научный сотрудник института, манасовед Жылдыз Орозобекова. Было отмечено, что материалы сборника подготовлены на высоком академическом уровне.

Проект был представлен международному сообществу 4 ноября 2025 года в Самарканде в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Для дальнейшего развития серии фонд обратился с просьбой включить в научно-исследовательский план Института литературы имени Чингиза Айтматова на 2026–2027 годы подготовку следующих томов, посвященных эпическим произведениям, прозе и обрядовому фольклору кыргызского народа.

Президент НАН КР Канатбек Абдрахматов поблагодарил представителей фонда за вклад в сохранение культурного наследия тюркских народов и заявил о поддержке дальнейшего сотрудничества, выразив уверенность, что Академия наук примет активное участие в юбилейных мероприятиях.