22:06
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Древние карты тюркского мира из зарубежных архивов покажут на выставке

В странах тюркского мира в 2026 году пройдут научные и культурные мероприятия, приуроченные к 100-летию Первого тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году. В рамках юбилейной даты фонд «Тюркская культура и наследие» заявил о готовности организовать выставку древних карт тюркского мира IX–XIX веков, хранящихся в европейских и американских архивах.

Об этом стало известно во время встречи президента Национальной академии наук КР Канатбека Абдрахматова с главой фонда Актоты Раимбековой и ее заместителем Сериком Нурмолдоевым. В мероприятии также приняли участие представители Института литературы имени Чингиза Айтматова.

В ходе встречи Актоты Раимбекова вручила в подарок первый том серии «Героический эпос тюркских народов» — книгу «Героический эпос кыргызского народа». Она отметила, что издание открывает международный проект «Наследие тюркского фольклора», направленный на систематизацию и популяризацию фольклорного наследия тюркских народов.

В книгу вошли эпос «Манас», научные статьи ведущих ученых, подготовленные в соответствии с требованиями международных экспертов, оригинальные тексты, а также переводы на тюркский и английский языки.

В реализации проекта участвовали директор Института литературы имени Чингиза Айтматова, академик Абдылдажан Акматалиев и главный научный сотрудник института, манасовед Жылдыз Орозобекова. Было отмечено, что материалы сборника подготовлены на высоком академическом уровне.

Проект был представлен международному сообществу 4 ноября 2025 года в Самарканде в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Для дальнейшего развития серии фонд обратился с просьбой включить в научно-исследовательский план Института литературы имени Чингиза Айтматова на 2026–2027 годы подготовку следующих томов, посвященных эпическим произведениям, прозе и обрядовому фольклору кыргызского народа.

Президент НАН КР Канатбек Абдрахматов поблагодарил представителей фонда за вклад в сохранение культурного наследия тюркских народов и заявил о поддержке дальнейшего сотрудничества, выразив уверенность, что Академия наук примет активное участие в юбилейных мероприятиях.

Справка  

Фонд «Тюркская культура и наследие» — международная культурно-гуманитарная организация, созданная в 2012 году по решению Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).  Штаб-квартира фонда расположена в Баку.

Фонд реализует международные проекты в сфере сохранения и популяризации культурного наследия тюркских народов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358790/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
В Вене пройдет Тюркская неделя с участием стран ОТГ
Проект городка «Алтай» в Бишкеке не согласовали с Институтом сейсмологии — НАН
О саммитах, приоритетах и международной повестке — Генеральный секретарь ОТГ
Генсек ОТГ приветствовал решение об учреждении Всемирного дня тюркских языков
Эрдоган подарил лидерам тюркских стран книгу Айтматова на общем алфавите
Над популяризацией общей истории работают Кыргызстан, Казахстан и Россия
Обоснованную, неконфликтную оценку исторического прошлого обсудили на Алтае
Низкие зарплаты, нехватка кадров, игнорирование ученых. Интервью главы НАН КР
Тюркская универсиада. Сборная КР по вольной борьбе завоевала шесть медалей
ОТГ поддержала подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
21 января, среда
22:03
Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в К...
21:42
Древние карты тюркского мира из зарубежных архивов покажут на выставке
21:25
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» закупило три новых деайсера
21:06
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 21 января. Столица вновь на первом месте
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: местами снег