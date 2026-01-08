Проект жилого городка «Алтай» в Бишкеке не был согласован с Институтом сейсмологии НАН КР. Об этом сообщил президент Национальной академии наук Кыргызстана Канат Абдрахматов на своей странице в социальных сетях.

По его словам, строительство крупного жилого комплекса ведется на участке, который считается сейсмически опасным. Поводом для комментария стало видео, распространившееся в социальных сетях: на кадрах видно, что котлованы, вырытые под фундаменты многоэтажных домов, заполнены водой.

Канат Абдрахматов, возглавляющий также Институт сейсмологии НАН КР, отметил, что о близком залегании грунтовых вод в этом районе было известно давно. По его словам, подобные условия требуют специальных инженерных решений для предотвращения просадок грунта и других рисков.

Он подчеркнул, что проект такого масштабного строительства не был согласован с Институтом сейсмологии. При этом расположение жилого комплекса, по его оценке, опасно с точки зрения сейсмичности: при сильных землетрясениях возможны гидравлические удары.

В качестве примеров он напомнил о последствиях Кеминского землетрясения 1911 года, когда в эпицентральной зоне из-под земли бил фонтан высотой около восьми метров, а также о Сарыкамышском землетрясении 1970 года, во время которого гидравлический удар «разрезал лист бумаги» фундамент строящегося завода в долине реки Каракол.

Думайте, прежде чем что-либо строить, люди! Канат Абдрахматов, президент НАН

Между тем строительная компания «Кут», реализующая проект «Алтай», на своей странице в Instagram заявила, что до начала работ были проведены геологические исследования. В компании сообщили, что были изучены уровень грунтовых вод и состав почвы, а для отвода воды будет построена дренажная система.

Застройщик утверждает, что оснований для беспокойства у покупателей нет.

Напомним, строительство жилого городка «Алтай» началось 20 ноября 2025 года на северо-западной окраине Бишкека. В церемонии старта работ принял участие президент Садыр Жапаров. Проект предусматривает застройку территории площадью 234 гектара: планируется возведение более 1, 5 тысяч пятиэтажного дома и ввод в эксплуатацию 34 тысяч квартир.