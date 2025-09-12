Низкие зарплаты, нехватка кадров, игнорирование ученых. Интервью главы НАН КР

В 2025 году изменился статус Национальной академии наук. Теперь учреждение находится при президенте КР. Какие изменения принесло изменение статуса, с какими проблемами сталкиваются ученые и почему в академии не хватает кадров, в интервью 24.kg рассказал президент НАН КР Канатбек Абдрахматов.

«Я стал президентом Академии наук, когда республика начала подниматься, появились деньги, и наконец-то на НАН КР обратили внимание. Нам сделали ремонт, которого не было 60 лет! Сейчас республика поднимается, и, казалось бы, все хорошо, но, конечно, проблемы есть. Много лет на Академию наук не обращали внимания, финансирование было по остаточному принципу. Это привело к тому, что еще в прошлом году средняя зарплата в Академии наук составляла 13 тысяч сомов», — отметил ученый.

Из-за низкой зарплаты молодые кадры в науку не стремятся. Соответственно, штат не обновляется, а уже работающие кадры стареют. По словам президента НАН КР, образовался вакуум между старыми кадрами и немногими молодыми, кто все-таки пришел работать в академию.

«Иногда мы не можем найти директоров институтов, потому что по нашим правилам директором может быть человек со степенью доктора наук. Молодежь еще не получила такую степень, а те, кто ее имеет, не могут быть директорами, если им больше 70 лет, согласно нашему закону. Еще в прошлом году зарплата была 13 тысяч сомов, сейчас благодаря президенту нам повысили зарплату на 100 процентов. Это не такие уж большие деньги, но это говорит о том, что на нас стали обращать внимание, в первую очередь правительство. Более того, два года назад мы впервые получили от правительства 300 миллионов сомов на новые исследования», — говорит Канатбек Абдрахматов.

Для того чтобы совершать открытия, нужны многолетние исследования, сотрудничество с другими учеными, хорошие лаборатории. Всего этого в НАН КР нет.

«Например, для биотехнологий, нанотехнологий нужен электронный микроскоп. Хороший микроскоп стоит миллион долларов. Кто нам даст такие деньги на микроскоп? Не дают. Может быть, это и правильно, ведь если есть такой разрыв, то на нем никто и работать не сможет. Открытие — это не тапочки шить», — отмечает ученый.

Два года назад в Институте биологии открыли новый вид тюльпана в Токтогульской впадине, он получил свое название. А в этом году геологи открыли новый тип динозавра, который встречается только на территории Кыргызстана.

Это тоже открытия. В науке это так, а для тех, кто ждет мгновенной выгоды, — нет Канатбек Абдрахматов

Открыт Центр искусственного интеллекта, планируется открыть лабораторию ДНК и лабораторию по изучению изменения климата. Ученые участвуют во многих международных проектах, получают гранты.

При этом часто в Кыргызстане, как отметил Канатбек Абдрахматов, к мнению ученых не прислушиваются, особенно это касается реализации крупных государственных проектов.

«Я сам родом из Иссык-Куля, живу в Каджи-Сае и часто езжу туда. Каждый год, когда идут сильные дожди, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: дорогу размывает селями, причем в одних и тех же местах. Сейчас там строится четырехполосная дорога, и это замечательно. Спасибо президенту за это. Но за 3-4 года строительства ее уже несколько раз размывало в одних и тех же местах.

Километр такой дороги стоит около миллиона долларов. У меня всегда возникает вопрос: какой смысл ежегодно ремонтировать эту дорогу, вкладывать миллионы, чтобы потом ее снова размыло в том же месте? Может быть, сначала нужно было построить селеотводные каналы и дамбы в этих регулярно проблемных местах? Месяц назад я там был и не видел, чтобы велось такое строительство. Все упорно пытаются довести дорогу до конца, но сколько это еще продлится — неизвестно. А ведь у нас в Академии наук есть специалисты, например в Институте машиноведения, которые могли бы это сделать, и они знали об этих проблемах», — отметил президент НАН КР.

Второй пример — дорога север — юг, в частности отрезок от Кочкора до Казармана. Как отметил сейсмолог, этот участок, идущий по долине реки Нарын, очень сложный. По его словам, специалисты Института геологии делали доклад, в котором выделили 16 участков, где возможны оползни и камнепады.

«Просто срезали участки для того, чтобы там построить дорогу, и эти участки потеряли свое естественное состояние. Природа теперь пытается восполнить это и отвечает тем, что происходят оползни и крупные камнепады. Буквально недавно, по-моему еще месяца не прошло, был очень крупный камнепад, упал огромный склон. А если бы в это время проезжал автомобиль? Самое страшное, что там регулярно падают очень большие камни. Нужно строить специальные галереи. Зимой там обязательно будут лавины. Нужно строить специальные галереи против лавин. На старой дороге Бишкек — Ош только в прошлом году начали строить дополнительные галереи, хотя дорога функционирует давно. И все это время круглый год была одна и та же картина — в одном и том же месте, примерно в долине реки Чычкан, лавина все время перекрывала дорогу, люди стояли несколько часов», — отметил ученый.

По мнению Канатбека Абдрахматова, некоторых проблем в стране можно было бы избежать, если бы власти прислушивались к ученым.

При этом и сами представители научных кругов должны меняться, чтобы популяризировать отношение к науке, считает президент НАН КР.

«Долгое время Академия наук вообще о себе ничего не говорила. Академики не будут мельтешить по телевидению и хвалить себя. Это считалось недостойным, нас и так должны были знать. Это понятно, но современный мир — это мир гаджетов, цифровой мир. Если вы о себе не говорите ничего положительного, вас не знают. Мы сейчас хотим действовать по-современному, говорить о науке популярно, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Часто ученые, занимающиеся серьезной наукой, не умеют говорить простым языком», — сказал глава Академии.